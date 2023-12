Mara Venier, capelli castani e corti: ma cos’ha fatto? Stravolgimento totale | Non è più lei

Spunta una foto inedita di Mara Venier con i capelli scuri e corti, se non sapessimo che è lei sarebbe irriconoscibile.

La famosa conduttrice di Domenica In ha stupito tutti i fan e i telespettatori con un look totalmente diverso da come siamo abituati a vederla.

Si sa, la zia più amata d’Italia è giovanile e versatile, ma nessuno pensava che avrebbe avuto il coraggio di spingersi a tanto. Da anni al timone di Domenica In, tiene gli italiani attaccati al televisore con i suoi racconti.

La sua sensibilità e umanità passa anche attraverso le storie che racconta. Con il suo lavoro è riuscita ad entrare nelle case degli italiani e farsi amare e rispettare, raccontando storie talvolta drammatiche, come quella di Giulia Cecchettin, che Mara ha commentato con le lacrime agli occhi.

Recentemente è uscita la notizia della sua villa di lusso all’estero, dove probabilmente Mara trascorrerà anche le prossime vacanze. Un immobile che diventa per lei una seconda casa, nella quale costruire ricordi insieme alla sua famiglia e i suoi amati nipotini.

Essendo in onda tutte le domeniche, la conduttrice riesce raramente a ritagliarsi dei momenti per sé e di relax. L’acquisto di un immobile può essere una buona soluzione per avere un piccolo angolo di paradiso lontano da occhi indiscreti.

Un look diverso per Mara Venier

Questo Mara lo sa bene, tanto che condivide con suo marito Nicola Carraro una dimora acquistata prima del loro incontro. La necessità di rallentare è determinante per i due coniugi e se lui riesce a trascorrere più tempo in quella casa, lei la utilizza principalmente per le vacanze estive.

Tornando al look di Mara, tutti la riconosciamo come la zia bionda della televisione italiana, eppure una foto che circola in queste ore sui social dimostra che il colore dei capelli non fa la sua identità.

Mara Venier castana: ecco come sta

È saltato fuori uno scatto in cui la conduttrice è praticamente irriconoscibile: si tratta di una foto risalente a molti anni fa. Mara era più giovane, ma soprattutto castana. Nonostante siamo sempre abituati a vederla bionda, è innegabile che anche le tonalità più scure le donino. Anzi, alcuni pensano che la sua bellezza risalti ancora di più con il suo colore naturale di capelli.

Chissà se la Venier deciderà mai di tornare sui suoi passi e stupirci con un cambio look che richiama al passato: di certo, non sono solo i capelli a renderla una donna affascinante, come dimostra la foto di lei da giovane.