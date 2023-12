Michelle Hunziker, non è finita bene con Carollo: beccata con la nuova fiamma | Di una bellezza invidiabile

Michelle Hunziker, affascinante e talentuosa showgirl e conduttrice svizzera, ha ormai da anni letteralmente conquistato il cuore del pubblico non solo per le sue doti artistiche, ma anche per la sua vita amorosa spesso al centro dell’attenzione dei media. La sua carriera ricca di successi, infatti, è stata contrassegnata anche da tanti rotocalchi per la sua movimentata vita amorosa.

La sua storia sentimentale rappresenta un po’ un lungo viaggio tra matrimoni, relazioni e passioni, che riflette quella che è la sua complessa e affascinante personalità. Il primo capitolo della sua vita amorosa si apre con il matrimonio con il famoso cantante italiano Eros Ramazzotti. La coppia, che ha condiviso la scena e la vita privata, ha ammaliato tutti gli italiati per diverso tempo: il loro amore ha attraversato tempeste e nel 2002 hanno deciso di seguire strade separate, chiudendo un capitolo importante della vita di entrambi.

Dopo tanto tempo lontani, i due si sono finalmente ritrovati, almeno in qualità di amici. In tanti hanno sperato in un ritorno di fiamma che entrambi hanno chiarito non avverrà mai. Tuttavia, Michelle ed Eros saranno per sempre legati dall’amore verso la loro unica figlia insieme Aurora la quale ha donato loro la possibilità di diventare nonni del piccolo Cesare.

Solo in seguito ad anni di sofferenze e difficoltà dovute alla sua controversa appartenente ad una setta, Michelle ha incontrato l’imprenditore Tomaso Trussardi, il suo secondo marito. Nel 2014 hanno coronato la loro unione con un matrimonio davvero da favola. La coppia ha dato il benvenuto a due figlie, Sole e Celeste, costruendo una famiglia che sembrava sarebbe potuta durare per sempre: una famiglia unita e felice.

La nuova vita di Michelle Hunziker

Purtroppo, contro ogni aspettativa, anche questa storia d’amore ha attraversato un periodo difficile, e nel gennaio 2022 Michelle e Tomaso hanno annunciato la fine della loro relazione. Comunque, la Hunziker non è stata solo a lungo ed è stata travolta dalla passione per un nuovo uomo, il dottore Giovanni Angiolini anche concorrente del Grande Fratello. Una storia che non ha avuto però l’esito sperato ed è durata giusto il tempo di una caldissima estate.

Nel periodo successivo alla separazione, i paparazzi hanno immortalato Michelle Hunziker in atteggiamenti intimi con l’osteopata romano Alessandro Carollo, alimentando voci di una nuova fiamma nella vita della showgirl. Dalle immagini pubblicate sui giornali, l’affinità tra i due pareva veramente senza precedenti. C’è qualcosa, però, che supera di molto il nuovo amore della presentatrice: qualcosa che potrebbe cancellare tutti i progetti di un’unione forte e stabile.

Michelle ed il suo gioiellino

La verità è che Michelle ha sviluppato una passione diversa, molto potente e affidabile come il rumore di un motore ruggente. La donna è stata fotografata infatti al volante di una meravigliosa Porsche 911 Turbo S, un regalo super esclusivo ricevuto in occasione dei suoi quarant’anni da parte del suo ex-marito Tomaso Trussardim nel lontano 2017. La vettura fucsia è diventata così la fresca fiamma di Michelle, un’ossessione che ha superato le relazioni umane.

Anche se la storia con Tomaso Trussardi è ormai parte del passato, la passione di Michelle per la velocità è rimasta intatta. La Porsche 911 Turbo S è diventata il suo compagno di avventure, simbolo di potenza e eleganza. La bellezza e la forza della vettura rispecchiano l’energia e la determinazione di Michelle Hunziker. La vita amorosa di Michelle Hunziker può aver attraversato un percorso tortuoso, ma il desiderio per la velocità rimane costante. Mentre le relazioni possono finire, la fiamma della Porsche continua a bruciare nella vita della showgirl svizzera, confermando che la vera passione può manifestarsi in molte forme, anche sotto forma di un luccicante regalo su quattro ruote.