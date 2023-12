Partite Iva a rischio, nel 2024 devono pagare di più: è di legge | Chiama il commercialista

Periodo nero per le Partite Iva, dallo scattare del 2024 o paghi questa cifra in più o la devi chiudere per sempre, chiama il commercialista.

Al giorno d’oggi non ci si può mai concedere un momento di distrazione. O meglio, lo si può avere – seppur breve – a patto che ci daremo da fare il doppio quando torneremo operativi. Questo è anche il caso dell’informazione: talmente tante notizie ed aggiornamenti vengono pensati e resi effettivi di giorno in giorno che, al termine delle feste, è giusto mettersi in pari con quanto accaduto.

Purtroppo per tutti i possessori di Partita Iva la notizia del momento non sarà un buon digestivo, anzi vi appesantirà ancor più di quanto abbiano fatto pranzi e cene di Natale. Una notizia che ha creato disagio a molti ma che era ormai inevitabile.

Si tratta di un aggiornamento che arriverà nel 2024 per le Partite Iva e che li costringerà a prendere provvedimenti e con ogni probabilità a spendere qualche euro in più rispetto al passato. Questa scelta, che così narrata sembrerebbe una sconvenienza, è stata presa per rendere più fluido e veloce il flusso delle imposte nel breve e lungo futuro.

Ma di cosa si sta parlando, esattamente? La questione riguarda il momento in cui un possessore di Partita Iva si reca dal suo commercialista e genera la sua fatturazione. Anno nuovo, vita nuova; e infatti dal 2024 non si effettuerà più la suddetta procedura in questo modo, ma ci sarà una spesa aggiuntiva.

Partita Iva stravolta dal 2024

Non abbiate paura, ma confidate nella sempreverde soluzione dell’informazione. Conoscendo l’argomento saprete come muovervi e quindi come risolvere il problema quanto prima. Inoltre, il vostro commercialista saprà guidarvi al meglio nella gestione di questa nuova procedura – ecco però spuntare fuori il compenso aggiuntivo da spendere.

Si tratta del tipo di fatturazione che andiamo a generare, che dal 2024 si avvarrà di un nuovo metodo. Si è deciso di cambiare la procedura, che in molti avrebbero comunque definito funzionante, per modernizzare questo aspetto e tendere la mano verso una burocrazia più snella, agile ed ecologica.

Cambia la fatturazione

Se fino ad oggi la maggior parte delle Partite Iva si avvalevano della cosiddetta fatturazione cartacea, dal 2024 sarà invece resa obbligatoria la fatturazione elettronica. Questo cambiamento potrebbe spaventare più che altro le persone più adulte, che sono in media meno versate nell’uso della tecnologia rispetto ai giovani.

Come si accennava in precedenza, i commercialisti saranno preparati nel fornire assistenza ai propri clienti, ed allo stesso modo si può cercare e trovare aiuto su vari siti online – fra cui quello dell’Agenzia delle Entrate. La fatturazione elettronica porterà giovamento al sistema grazie ad una velocizzazione della procedura e permetterà al Paese di arginare ulteriormente lo spreco di carta stampata.