Giulia Stabile, altro che Amici: aveva già fatto Tv prima | Ecco dove l’hai vista

Per Giulia Stabile la partecipazione ad Amici non è stata la sua prima volta in Tv e il canto era già il suo lavoro, scoppia la polemica.

Chi segue Amici di Maria De Filippi conosce benissimo Giulia Stabile: la ragazza ha vinto l’edizione 2020 del talent show ed è stata la prima ballerina donna a ottenere questo risultato.

Nata a Roma da madre spagnola e padre italiano, fin da piccolissima ha avuto un’enorme passione per la danza che ha coltivato negli anni e che le ha portato tantissime soddisfazioni.

Dopo la vittoria ad Amici, infatti, per lei sono arrivate una serie di occasioni irripetibili che ha colto al volo, ed è persino tornata nel programma che l’ha fatta conoscere al grande pubblico come ballerina professionista.

Ma non tutti sanno che Stabile non è stata scoperta da Maria De Filippi: la ragazza era già stata in tv, e quando lo ha reso noto è scoppiato il caos, perché molti l’hanno accusata di essere una “raccomandata”. ma è davvero così?

La carriera della ballerina

Dopo la vittoria ad Amici, Giulia Stabile ha visto aprirsi davanti a sé tantissime porte. Nel 2021 è stata conduttrice di Tu sì que vales e di Fai un gavettone, in onda su Witty TV. Su questa piattaforma web si occupa anche di Intervista Stabile e Oreo Challenge. Nel 2022 ha anche fatto esperienza da doppiatrice nel film Il mostro dei mari nel quale ha prestato la voce a Vedetta dell’Inevitabile.

Nello stesso anno ha partecipato allo spettacolo finale di Onedance di Roberto Bolle, poi si è esibita nel corpo di ballo di Sangiovanni per il suo tour nei palazzetti, occupandosi anche delle coreografie. Tra i suoi ultimi lavori c’è la coreografia del videoclip Che t’o dico a fa’ di Angelina Mango. Ma prima della vittoria di Amici la ballerina era già comparsa in tv e si era fatta conoscere.

Giulia Stabile era già apparsa in tv

Insomma, Giulia Stabile non sarebbe affatto una “scoperta” di Maria De Filippi: la ballerina aveva già preso parte a un programma in passato, tra l’altro molto famoso e seguito. Di quale si tratta? Parliamo di Ti lascio una canzone, il programma condotto da Antonella Clerici dal 2008 al 2012, e poi di nuovo nel 2014 e 2015. Nel talent si sfidavano talenti giovanissimi di età compresa tra i 10 e i 16 anni, e tra questi c’era proprio la ballerina di Amici.

Stabile ha partecipato al programma nel 2014, quando aveva 12 anni, e si è fatta notare fin dalla sua prima esibizione. Per un’amante della musica e della danza non poteva esserci percorso diverso: la ragazza ha deciso di partecipare ad Amici 2020, e la sua decisione si è rivelata giusta. Maria De Filippi non ha scoperto questo talento, ma di certo Stabile si è fatta da sola, con la propria determinazione, quindi è assurdo parlare di raccomandazioni: la ballerina ha fatto il provino come tutti e si è distinta esclusivamente per la sua bravura. Ancora giovanissima, la ragazza ha ancora molto da dare al mondo dello spettacolo e della danza ed è richiestissima da tutti. Non possiamo che farle i complimenti per questa carriera invidiabile!