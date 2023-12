Ti sta tradendo? Il trucchetto degli esperti per capirlo con una bottiglia | Basta corna

Hai il dubbio che ti stia tradendo, ecco un trucchetto semplice studiato dagli esperti per scoprirlo subito, basta corna.

Vivere un tradimento fa male, ma ancora di più ferisce il momento prima della scoperta vera e propria. Quando si è travolti da mille dubbi e sospetti, spesso si finisce per fare cose fuori dagli schemi pur di scoprire qual è la verità.

C’è chi ingaggia investigatori privati, chi osserva i movimenti del partner nel minimo dettaglio, chi cerca di notare ogni singolo chiaramente: insomma, avere il dubbio che la propria metà ci stia tradendo è davvero un tormento.

Se credete che il vostro partner sia infedele, oggi potete scoprirlo tramite un semplice trucco: vi basterà avere una bottiglia e in pochissimo tempo verrete a sapere la verità. Questo metodo geniale arriva dal web e in un batter d’occhio è diventato virale per aver aiutato donne e uomini a smascherare l’altro e potete farlo anche voi comodamente da casa.

Nel caso in cui scopriate un tradimento le opzioni sono due: o perdonate l’altro, o decidete di chiudere la vostra storia d’amore. La violenza non è ammessa in una relazione e per quanto ci si possa sentire feriti, non bisogna mai rispondere con aggressività. Meglio prendersi qualche momento per riflettere sul proprio futuro e capire cosa è meglio fare.

Scopri se sei stato tradito con solo una bottiglia

Secondo quanto raccontato dal tiktoker Daniel Hentschel, questo trucco è infallibile e aiuta a sorprendere un partner traditore: con solo una bottiglia, potrete sapere se siete all’oscuro di qualcosa o se nella vostra relazione esiste un terzo in comodo. Ma come funziona?

Il suo video in pochissimo tempo è diventato virale sui social per aver spiegato come smascherare un tradimento. Il creator ha consigliato di attuare questa tecnica solo se si hanno dei sospetti: tutto consiste nel procurarsi una bottiglia d’acqua e far credere all’altra persona che sia sua. A quel punto dovete dire: “Ecco la tua bottiglia d’acqua”.

Come interpretare la reazione del partner

La cosa importante da osservare è la reazione dell’altro: il tiktoker spiega che se il partner non ha scheletri nell’armadio, vi risponderà che non gli appartiene. Se, invece, risulterà indeciso sulla risposta o confermerà che la bottiglia è sua, allora vi nasconde qualcosa. Effettivamente, una persona fedele non avrebbe motivo di mentire: chi, invece, ha mentito in passato, potrebbe pensare di essersi dimenticato qualche dettaglio e per questo confermerà che la bottiglia è sua.

Il trucco del tiktoker ha diviso l’opinione pubblica: molti utenti sui social hanno provato il metodo esposto da Daniel Hentschel confermandone l’attendibilità, altri invece credono che sia troppo superficiale giudicare il proprio partner basandosi su una bottiglia d’acqua. In entrambi i casi, la soluzione migliore è sempre quella di parlare con il partner e affrontare il discorso con maturità.