Decisione definitiva, è vietato nascere o morire sull’isola: la legge è chiara | Adesso qui non puoi

In quest’isola è diventato vietato sia nascere sia morire, una legge severissima per una ragione molto precisa, ecco dove.

Avete mai pensato a un’isola in cui non si può nasce né morire? A primo impatto può sembrare un’idea illusoria, una di quelle storie che ci veniva raccontata nelle favole quando eravamo bambini.

Sappiate che non si tratta di un’utopia, perché sulla terra esiste davvero. Potrebbe essere soprannominata “L’isola che non c’è”, perché non c’è davvero nessuno che ci nasce a causa di una severissima legge.

Si tratta di un’isola speciale, considerata uno dei luoghi più sacri della terra. Si fa il possibile per conservare nella sua bellezza, ecco perché i grandi capi hanno imposto un divieto molto particolare.

A raccontarlo sembra una follia, ma quando capirete di che isola si tratta, tutto vi sembrerà più chiaro: è un luogo mistico, il paradiso terrestre, ecco perché si cerca di preservarla in ogni modo, persino impedendo alle persone di procreare e morire.

Esiste un’isola su cui vige una legge particolare

L’isola di cui stiamo parlando è molto distante dal nostro paese, ma se siete dei viaggiatori potreste esserci passati molto vicino, inconsapevoli della preziosità di quel luogo sacro e immacolato. Su quella terra si ha la sensazione che il tempo si sia fermato: ogni cosa sembra cristallizzata, come nei quadri dei pittori impressionisti. Alcuni la definiscono “Il paradiso terrestre” proprio per questo motivo.

Per preservare al meglio la purezza dell’isola, il Governo ha deciso di imporre una legge molto particolare: lì nessuno al mondo può nascere, né tantomeno morire. Su quello scorcio di paradiso si può solo essere di passaggio.

Un luogo immacolato

Si tratta dell’isola di Miyajima e si trova in Giappone. Famosa per il suo portale giapponese rosso che si riflette sull’acqua, questo luogo speciale è stato denominato patrimonio dell’Unesco. Visto che sull’isola non si può né nascere né morire, non sono presenti cimiteri o centri per la maternità.

Nonostante questo, l’isola è aperta a tutti: se siete in Giappone, non potete non visitarla. Si tratta di un luogo immacolato, unico nel mondo: con un’escursione a piedi si può persino raggiungere il Mont Misen e osservare dalla cima un panorama mozzafiato. Benché sia remota, l’isola è ben collegata alla città di Hiroshima: vi basterà prendere il treno e un traghetto per Miyajima che vi lascerà direttamente in paradiso: non abituatevi a quei paesaggi, però. Ricordatevi che lì si può solo ammirare per portarsi a casa un po’ di quella bellezza immacolata.