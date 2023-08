Tibet in Italia: luogo unico che non conosce nessuno | Vacci prima che si riempia

Sapevate che esiste un Tibet anche in Italia? Si tratta di un posto meraviglioso e tranquillo adatto alla meditazione.

L’estate è ormai giunta al culmine e chi non lo ha già fatto sta preparando tutto il necessario per partire per le vacanze. C’è però anche chi, indeciso su dove andare, sta ancora aspettando l’ispirazione per scegliere il luogo di villeggiatura del 2023. Se siete amanti del silenzio e del relax, abbiamo il luogo che fa per voi.

Molte persone cercano infatti luoghi tranquilli, lontani dalle spiagge affollate e piene di turisti; un posto per riposarsi, ricaricare le energie e magari meditare un po’. È un desiderio del tutto normale: dopo mesi frenetici passati a lavorare, non c’è niente di meglio di pace e silenzio per rimettersi in contatto con se stessi.

Per rilassarsi non c’è bisogno di andare molto lontano: in Italia, più precisamente in Abruzzo, c’è un luogo fatto apposta per chi cerca un po’ di calma. Facilmente raggiungibile da tutti, è una meta ancora poco conosciuta.

Proprio per questo dovreste approfittarne e scegliere il piccolo Tibet come luogo delle vostre vacanze: se vi piace la montagna, il silenzio e l’aria pulita, non vi pentirete di questa scelta.

Il piccolo Tibet tutto italiano

Il piccolo Tibet si trova nell’altopiano di Campo Imperatore, situato nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, in Abruzzo. È un altopiano molto vasto, con una superficie di circa 15 km², e si trova a un’altitudine di circa 2000 metri sul livello del mare. Il paesaggio è caratterizzato da ampie praterie, laghi, montagne e boschi.

Questo luogo è stato soprannominato così per il suo clima e il suo paesaggio che ricordano appunto quelli del Tibet: l’altopiano è infatti caratterizzato da un clima freddo e arido, con inverni nevosi ed estati calde e secche. Questo luogo è una meta turistica molto popolare, soprattutto durante la stagione estiva.

Sport e relax

Questo luogo magico sta diventando sempre più popolare, sia tra gli italiani che tra gli stranieri. L’altopiano è il posto perfetto per rilassarsi e meditare, soprattutto di notte visto che non c’è illuminazione artificiale e si può dormire sotto un cielo stellato. Il piccolo Tibet attira anche molti appassionati di sport all’aria aperta, come il trekking, mountain bike, equitazione, sci e snowboard.

In questo altopiano è presente inoltre un Osservatorio Astronomico, situato a circa 2200 metri di altezza. Poco lontano si trova l’Hotel Campo Imperatore, l’unico edificio nel raggio di chilometri insieme alla Chiesa della Madonna della Neve e al Giardino Botanico Alpino di Campo Imperatore. Se state pensando a una vacanza immersi nella natura e nel relax, questo luogo fa per voi.