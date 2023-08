News Christina ha perso 200 Kg, la sua vita è cambiata | Ecco la trasformazione di Vite al Limite | FOTO Di Didi Kera - 16

Volere è potere e il docu-reality lo dimostra con ogni suo paziente, come in questo caso: successo e cambio vita repentini.

Vite al Limite è un docu-reality che racconta le storie di diverse persone che si rivolgono al Dottor Nowzaradan per aiutarle a perdere peso. Infatti, i protagonisti del programma, in onda su RealTime, sono tutti patologicamente obesi. Questi chili di troppo sono dovuti, quasi sempre, a traumi vissuti in passato che li hanno portati a trovare conforto nel cibo.

Il reality show dimostra come la forza di volontà sia l’unica arma a nostra disposizione che veramente può aiutarci a raggiungere i nostri scopi prefissati. Nella clinica del medico, i pazienti vengono seguiti dalla sua equipe specializzata in casi di questo genere e, inoltre, vengono aiutati anche da uno psicologo.

Lo scopo è quello di perdere abbastanza peso per poter eseguire un’operazione di bypass gastrico e continuare, così, a perdere il peso in eccesso tramite attività fisica e una dieta ferrea. Tutte le storie raccontate a Vite al Limite sono affascinanti e catturano il pubblico, ma quella di Christina Phillips ha dato speranza e gioia a tutti.

La ragazza ha partecipato allo show nel 2014, quando aveva appena 22 anni e pesava già 300 kg. Questa enorme mole la stava trascinando verso l’oblio, per poi finire definitivamente nella tomba. Christina non era più autosufficiente e non riusciva neanche ad eseguire semplici e banali compiti di tutti i giorni come, ad esempio, camminare e lavarsi da sola. Ad un certo punto, ha detto basta.

La svolta incredibile

Christina decide che è ora di cambiare vita e si rivolge al Dottor Nowzaradan. Assieme alla sua equipe, la Phillips è in grado di compiere un vero record assoluto: in soli 12 mesi è stata capace di perdere 115 kg. Raggiunto quel peso, Christina ha potuto sottoporsi all’operazione di bypass gastrico.

Quest’ultima, insieme all’attività fisica e ad una dieta ferrea, ha permesso alla Phillips di perdere moltissimo peso. Oggi Christina pesa soltanto 67 kg e la sua vita è cambiata drasticamente, decidendo di prendersi cura del proprio essere, sia esteriormente che interiormente, continuando con la dieta e gli esercizi fisici.

Cosa fa oggi Christina Phillips

Al momento, Christina ha una vita totalmente diversa a quella che conduceva un tempo. Infatti, la giovane donna lavora come modella curvy e il suo profilo Instagram conta più di 47 mila followers, mentre quello di Facebook ne ha 12 mila circa. Oltre alla vita lavorativa, Christina è riuscita anche a realizzarsi nel privato, diventando mamma di due figli: Ethan ed Ezra.

Durante un’intervista ai media statunitensi dopo aver partecipato a Vite al Limite, la Phillips ha affermato: “Per me è stato incredibile rivivere la mia vita. Prima non riuscivo a camminare, oggi potrei fare qualsiasi cosa mi passi per la mente. Solo camminare e poter andare al parco con mio nipote mi rende felice”. Dunque, l’ennesimo successo nella clinica del Dottor Nowzaradan.