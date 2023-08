News Cristina D’Avena ha una sorella gemella, la foto rarissima destabilizza i fan | FOTO Di Mia Lonigro - 8

Cristina D’Avena non ha solo una carriera di successo: ecco il legame speciale con sua sorella Clarissa e una somiglianza assurda!

Cristina D’Avena è un’icona della musica italiana, nota per le sue indimenticabili interpretazioni di sigle dei cartoni animati. La sua carriera eccezionale e il legame speciale con sua sorella Clarissa hanno affascinato il pubblico per decenni. Nata il 6 luglio 1964 a Bologna, Cristina D’Avena ha iniziato la sua carriera musicale all’età di soli 3 anni.

La sua grande occasione è arrivata nel 1981 quando ha partecipato allo Zecchino d’Oro, un famoso festival canoro per bambini con “Il valzer del moscerino”. E ancora tre anni dopo con “E’ fuggito l’agnellino”, insieme a Marlena D’Ambrosio continuando fino al 1976 al fianco di sua sorella anche lei nel coro ma di dieci anni più giovane. La sua esibizione ha attirato l’attenzione di molti, e da quel momento in poi la sua carriera ha preso il volo.

Dopo l’esperienza allo Zecchino d’Oro, Cristina D’Avena è diventata la voce di innumerevoli sigle di cartoni animati, diventando un’icona per intere generazioni di ragazzi italiani. Le sue interpretazioni di brani come “L’incantevole Creamy”, “Kiss Me Licia” e “Holly e Benji” sono diventate veri e propri successi.

Oltre al suo percorso musicale, Cristina D’Avena ha anche intrapreso l’attività di doppiatrice, prestando la sua voce a personaggi di cartoni animati sia italiani che stranieri. Questa versatilità artistica ha contribuito ad ampliare ulteriormente la sua popolarità e il suo impatto nel mondo dell’intrattenimento.

Il legame unico con sua sorella Clarissa

Ma oltre al successo professionale, Cristina D’Avena ha un legame speciale con sua sorella Clarissa. Le due sorelle hanno sempre avuto un rapporto molto stretto e affettuoso, sostenendosi a vicenda in ogni fase della loro vita. Clarissa D’Avena, pur essendo meno nota al pubblico, ha sempre incoraggiato e supportato Cristina nel perseguire i suoi sogni, diventando una presenza costante nella sua vita.

Recentemente, le due sorelle hanno condiviso un momento speciale su Instagram, postando una foto insieme. La somiglianza tra loro era incredibile e i fan hanno commentato l’affinità straordinaria tra le due. Nella didascalia della storia, Cristina ha scritto: “Eccoci prontissime per questa Pasqua… Voi cosa farete di bello?”. Questo scatto ha riscosso grande successo sui social media, dimostrando l‘affetto e l’unità che le due sorelle continuano a condividere.

Il successo di Cristina D’Avena

Cristina D’Avena è ancora adesso un’icona amata e rispettata nella musica italiana, e il suo bel rapporto con sua sorella Clarissa è un esempio di legame familiare forte e duraturo. La loro connessione affettiva e il sostegno reciproco hanno contribuito al successo e alla realizzazione di entrambe, sia nella vita professionale che in quella personale.

La carriera della D’Avena, insomma, ha preso piede sin da quando era davvero una bambina ma la donna è riuscita a vendere oltre 7 milioni di copie confermando uno dei personaggi televisivi e musicali più amati in Italia.