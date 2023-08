News Test visivo impossibile: se trovi gli sci tra le sdraio sei un falco | Non ci riesce quasi nessuno Di Camilla Conti - 11

I test visivi stimolano non solo la vita ma anche l’intelletto, mettiti alla prova con questa immagine difficilissima.

Mettersi alla prova con i test visivi è un buon modo per divertisti sotto l’ombrellone in queste afose giornate estate, ma serve tutto l’anno per tenere il cervello sempre in allenamento e la vista acuta da falco.

In questo caso il test è davvero difficile, tra le tantissime sdraio si nascondo anche un paio di sci, trovarli non è affatto impresa semplice, infatti è stato testato che soltanto pochissime persone ci riescono in soli 10 secondi.

Generalmente l’occhio richiede un po’ di tempo per distinguere i vari oggetti, e in altri casi non ci si riesce proprio, quindi se risolvi il gioco in 10 secondi sei davvero un occhio di falco e il tuo cervello è davvero super allenato.

I ricercatori usano questi tipi di quiz per analizzare e capire i complessi meccanismi che regolano la mente umana e gli impulsi che arrivano dall’esterno, quindi, vale la pena fare un tentativo per capire se avete bisogno di allenamento. Ponti, via!

Gli studi per migliorare la propria mente

ci sono diversi studi che analizzano alcuni aspetti della mente, uno di questi è seguito dal dottor Gustav Kuhn, professore di psicologia presso la Goldsmith University di Londra che ha sottoposto un gruppo di persone di età comprese tra i 20 e i 60 anni a test cognitivi, di intelligenza e illusioni ottiche.

Il dottore ha notato che se si eseguono questi tipi di esercizi per circa un’ora al giorno aiutano in maniera importante la mente a rimanere attiva e ben allenata e ne giova anche il livello di attenzione, che sale in modo significativo.

La soluzione del test visivo degli sci

Come sei andato in questa prova? quanto ci hai messo a trovare gli sci? questo test visivo non era affatto semplice, quindi non scoraggiarti se ci hai messo più tempo o se proprio non sei riuscito a trovarli, infatti soltanto il 4% degli utenti è riuscito a dare la soluzione, soprattutto avendo pochissimo tempo.

Infatti proprio il colore degli ombrelloni e delle sdraio con le strisce rosse e bianche mandando in tilt il cervello e per questo sembra impossibile trovare gli sci, se invece li hai trovati dobbiamo davvero farti i nostri complimenti, hai una vista davvero sopraffina e il tuo cervello non si fa confondere da nulla. Se ti sei divertito, allora prova questi altri giochini d’astuzia e continua ad allenarti divertendoti. Se ci riesci, prova a ritagliarti un angolo di tempo ogni giorno per stimolare il tuo intelletto a dare sempre il massimo.