Marco Masini: la drammatica situazione con i genitori | Schiaffi e dolore

Marco Masini ricorda con dolore un ricordo legato a sua madre, di cui si pente amaramente. A distanza di anni se ne vergogna ancora.

Il cantante si è lasciato andare in una lunga intervista al Corriere della Sera, nella quale ha ripercorso le tappe fondamentali della sua vita, rispolverando ricordi talvolta dolorosi.

Durante la chiacchierata ha raccontato del suo debutto nel mondo della musica, quando era giovanissimo, fino ad arrivare alla decisione di fermarsi nel 2001. La causa? Girava voce che “portasse sfortuna”: non è la prima volta che un personaggio noto viene associato alla sfortuna.

Dopo numerose denunce, alla fine ha deciso di riprendere in mano la sua vita e abbandonare il mondo dello spettacolo.

Marco Masini, lo sbaglio con la madre

“Le tv non mi volevano ospitare. Quelli della mia casa discografica mi comunicarono ‘ci dispiace, ma sei un prodotto invendibile”. Queste le parole di Marco Masini, che ha decisamente passato un periodo complicato: oltre ai pensieri che venivano associati alla sua persona, nessun programma televisivo voleva più ospitarlo. Il suo fu un ritiro forzato.

Non solo lavoro, nella lunga intervista si è parlato anche di vita privata a partire dalla famiglia fino alle relazioni amorose. Con l’occasione, Marco Masini ha ricordato un momento passato con la madre: in particolare ha parlato di un gesto di cui oggi si pente moltissimo.

“É stata un angelo”

Per capire meglio cosa è successo, bisogna tornare a quando il cantante aveva solo 18 anni. In quel periodo la mamma stava male e lui pensò egoisticamente a se stesso. Si pente amaramente di non esserle stato accanto e di non averla aiutata in un momento di grande difficoltà. “Stava già male ma avevo un concerto alla Bussola di Chianciano Terme. Ho rispettato l’impegno. La più grande caz**ta della mia vita”. Preferì partecipare al concerto, piuttosto che restare a casa ad aiutare la mamma. Si tratta di una decisione sbagliata, di cui ancora oggi si vergogna. Ricordando la mamma, ha detto “È stata un angelo che mi ha salvato tante volte e mi salva ancora”.

Inoltre, Masini ha ricordato anche un altro episodio riguardante suo padre. Anche in questo caso si tratta di un gesto di cui si pente amaramente, dettato da un momento di follia. All’epoca dei fatti era molto giovane e stava debuttando nel mondo della musica: “Volevo andare a suonare con la band, sarei stato fuori tanti giorni, viaggiando di notte… prima che lo facesse lui, gli diedi quello schiaffo”, ha detto. Un gesto violento nei confronti del padre, che ancora oggi fa fatica a raccontare.