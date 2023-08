News Acqua e bibite sempre fresche senza frigo: sta tornando il caldo esagerato | Attenzione a idratarsi Di Mia Lonigro - 22

In questa estate bollente bevete bevande fredde: ecco alcuni modi per farle rinfrescare con queste temperature torride.

Luglio è stato davvero un mese di fuoco, con temperature in aumento che hanno messo a dura prova il nostro corpo e la nostra capacità di affrontare il caldo e adesso, dopo un periodo di tregua, si appresa a tornare il caldo esagerato. Con l’aumento delle temperature, è essenziale prendere precauzioni per evitare problemi di salute e aiutare il nostro corpo a superare questo periodo di caldo estremo.

Ecco alcuni suggerimenti per proteggersi e rinfrescarsi durante i giorni torridi. Innanzitutto, bere bevande fresche può essere un toccasana. Tuttavia, a causa della frenesia delle nostre vite e degli impegni quotidiani, spesso siamo costretti a stare fuori casa, e le bevande si riscaldano rapidamente sotto il sole cocente, perdendo il loro effetto rinfrescante. Ma non disperate, ci sono modi per mantenere le bevande fresche anche senza l’ausilio del frigo.

Un metodo efficace è riempire una bacinella di acqua fredda con ghiaccio e aggiungere del sale grosso. Poi, immergete le bevande nella bacinella. Il sale rallenterà il processo di scioglimento del ghiaccio, permettendo alle bevande di rimanere fredde più a lungo, anche durante i momenti di esposizione al caldo.

Un’altra opzione è quella di avvolgere la bottiglia con un panno imbevuto nell’acqua fredda. Dopo averlo fatto, posizionate la bottiglia al caldo. L’acqua evaporata dal panno sarà assorbita dalla superficie della bottiglia, contribuendo a mantenerla fresca più a lungo. Questo metodo può essere particolarmente utile quando ci si trova fuori casa e all’aperto.

Altri consigli per combattere il caldo

Oltre a queste tattiche per mantenere le bevande fresche, ci sono altre precauzioni che possiamo adottare per resistere al caldo record. Ecco alcuni suggerimenti aggiuntivi: Indossare abiti leggeri e traspiranti: scegliere indumenti di cotone o tessuti traspiranti, infatti, aiuterà il corpo a rilasciare il calore in eccesso e a mantenere una temperatura corporea più stabile.

E’ importante evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde della giornata, preferendo aree ombreggiate o al coperto. Un ambiente ben ventilato con l’uso di ventilatori e umidificatori può ridurre la percezione del caldo mentre optare per pasti freschi, leggeri e a base di frutta e verdura può aiutare a evitare sensazioni di pesantezza e calore dopo i pasti.

L’importanza dell’idratazione

Per sopravvivere al caldo dobbiamo, inoltre, ridurre l’attività fisica intensa durante le ore più calde del giorno e preferire momenti più freschi, come la mattina presto o la sera tardi, per svolgere esercizio fisico. Seguendo questi suggerimenti e metodi per tenere fresche le bevande, possiamo affrontare il caldo record in modo più confortevole e sicuro.

Ricordiamoci sempre di idratarci adeguatamente e ascoltare il nostro corpo, facendo attenzione ai segnali di surriscaldamento o disidratazione. In un periodo di temperature in aumento come questo, la nostra salute è la massima priorità anche quando siamo fuori casa.