News Sabrina Salerno: crisi di pianto e rabbia è incontenibile | Assurdo sfogo pubblico Di Ambra Ferri - 16

Cosa è successo a Sabrina Salerno, che si è mostrata in preda a una crisi di pianto? Il torto subito è davvero pesante.

La cantante non si è fatta problemi a mostrarsi in tutta la sua fragilità e questo gesto ha davvero destabilizzato il pubblico. In preda al pianto, ha parlato ai suoi fan di un periodo davvero complicato della sua vita.

Nonostante sia stata fortunata dal punto di vista lavorativo e la popolarità ottenuta negli anni, la Salerno non ha dimenticato tutte le difficoltà che ha dovuto superare in passato. In particolare, c’è una ferita aperta che è davvero difficile da rimarginare e brucia ancora.

Senza filtri emotivi, Sabrina ha raccontato ai suoi fan di un terribile lutto che l’ha colpita e che ancora oggi non le lascia tregua. Le lacrime scorrono sulle sue guance e spezzano il cuore dei fan, attoniti dal racconto della showgirl.

Sabrina Salerno: il difficile rapporto con il padre

A far soffrire la Salerno è il difficile rapporto con il padre, di cui aveva già parlato in diverse occasioni. Non si è mai fatta una ragione di non essere riuscita a migliorare le cose prima della sua morte, avvenuta nel 2019, proprio mentre stava cercando di creare un rapporto con lui.

A distanza di tempo, la Salerno ha il rimorso di non averlo fatto prima e si chiede come sarebbe stata la sua vita se avesse avuto un rapporto migliore con il padre.

Sabrina Salerno: “Non sono stata abbandonata”

“Lui mi ha chiesto perdono, ho conosciuto la sua famiglia. Abbiamo iniziato un rapporto padre e figlia, che è durato solo tre mesi, perché all’improvviso lui a luglio è morto”, ha spiegato Sabrina durante un’intervista davvero personale. Nonostante abbia parlato spesso di lui, la cantante non ha mai rivelato l’identità dell’uomo per tutelarlo. Infatti, per molto tempo si è rifiutato di riconoscerla come figlia.

Si sono conosciuti quando Sabrina aveva 12 anni e poco prima della sua morte hanno cercato di ricucire il loro rapporto. I due hanno anche eseguito un test del DNA per volontà di Sabrina e dopo aver scoperto la paternità, hanno iniziato a frequentarsi. “Io mi sono sentita per anni, e ancora adesso, quella non solo abbandonata… Perché io in realtà non sono stata abbandonata, sono stata totalmente ignorata”, ha affermato in lacrime. Le sue parole cariche di emotività testimoniano ancora una volta quanto la situazione faccia ancora soffrire la cantante, che ha vissuto le scelte di vita del padre come un vero e proprio rifiuto.