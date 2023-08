News Alfonso Signorini: casting osceno del GF, al trash non c’è limite | Mediaset non perdona Di Didi Kera - 18

La premessa della nuova stagione del Grande Fratello non è delle migliori, dato che già durante i provini è successo di tutto.

Dopo che l’azienda Mediaset ha deciso di ridare un tono ai suoi programmi, proiettandoli verso una direzione più seriosa e meno volgare, anche Alfonso Signorini si sta dando da fare. Infatti, per lui l’estate non è praticamente arrivata, dato che si è messo subito in moto per cercare nuovi concorrenti per la prossima edizione del Grande Fratello.

Siccome l’ultima stagione del reality show più famoso di Canale5 ha fatto parlare di sé più in negativo che in positivo, per la nuova edizione si è deciso di apportare alcuni cambiamenti. Il più eclatante è certamente quello di formare un cast di concorrenti misto: ci saranno sia VIP che NIP.

Malgrado la volontà di spurgare i contenuti della casa più spiata d’Italia, per evitare le oscenità e le sconcerie successe lo scorso anno, durante i casting è successo un fatto a dir poco piacevole e consono alla situazione.

Il prossimo GF sarà del tutto nuovo, dal momento che vedrà convivere sotto lo stesso tetto 12 personaggi già noti del mondo dello spettacolo e 8 persone totalmente comuni e non famose. Di norma, i VIP vengono contattati dalla redazione del programma per poi sottoporsi al provino.

Altra trafila per i comuni mortali

Invece, i NIP devono fare in tutt’altra maniera, vale a dire presentarsi in modo spontaneo presso i luoghi prestabiliti per fare i casting. Questo è la prassi che veniva usata anche anni fa. Purtroppo, la situazione per l’attesa dei provini per la gente comune non è del tutto agiata.

Infatti, chi desidera prendere parte ai casting è costretto ad attendere per diverse ore in fila sotto al sole cocente (se fatti in estate) o sotto la pioggia battente (se fatti in inverno) prima di poter effettivamente partecipare ai provini. In questo caso si tratta del primo scenario e questo comporta l’aumento di stress.

La zuffa vergognosa

Durante l’attesa alla partecipazione dei casting per la nuova edizione del GF, è scattata una rissa tra due persone a causa dell’atteggiamento altezzoso di una delle due. Stando alle informazioni riportate da Deianira, pare che uno dei due coinvolti sia un ex corteggiatore di Uomini e Donne.

Quest’ultimo, dato la sua modesta fama, avrebbe voluto pretendere di passare avanti a tutti in coda. Ma un ragazzo che si trovava in fila da diverso tempo lo avrebbe spintonato, dicendogli di fare la fila come tutti gli altri. A quel punto, l’ex tronista avrebbe reagito prendendo per i capelli il ragazzo. Che dire: neanche è iniziato e già il GF si rende partecipe dell’ennesimo trash.