News Antonella Clerici: la malattia ha spezzato la sua vita in soli tre mesi | Non c’è statoscampo Di Luna Vespri - 15

La conduttrice racconta le perdite di sua madre e del caro amico a causa del tumore e la sua lotta contro la malattia.

Il volto solare e affascinante di Antonella Clerici è familiare a molti grazie alle sue apparizioni televisive. Tuttavia, dietro quel sorriso radiante, si celano momenti di dolore profondo.

Quest’anno, come sempre, la vediamo condurre con maestria il programma di cucina È sempre mezzogiorno, un format che richiama La Prova del Cuoco. Ma non è l’unico successo nella sua carriera; Antonella è anche il volto di The Voice Senior sulla Rai.

Antonella Clerici è ammirata da sempre per la sua solarità e per la positività che trasmette ad ogni suo spettacolo. Purtroppo, però, non sempre il sole brilla alto nel cielo: nella sua vita ci sono stati molti momenti tragici.

La conduttrice ha scelto di condividere con il pubblico italiano due periodi di dolore devastante: la perdita di sua madre e dell’amico Fabrizio Frizzi, entrambi a causa di un cancro.

Le parole di Antonella Clerici

In un’intervista approfondita con la rivista Di Più, Antonella rivela la motivazione dietro la sua decisione di diventare ambasciatrice dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC): “Lo faccio perché ho nel cuore mia madre, e il mio amico Fabrizio Frizzi, che hanno dovuto dire addio troppo presto alla vita per colpa di questo male”. Spiega Antonella. Il dolore di queste perdite è ancora profondo, e l’addio a Fabrizio Frizzi ha riportato alla luce il dolore di quando ha perso sua madre nel 1995 a causa di un cancro al seno.

Antonella Clerici sottolinea l’importanza di ascoltare il proprio corpo e cercare diagnosi precoci per affrontare la malattia. “Ascoltare il proprio corpo è un nostro dovere, non dobbiamo mai dimenticare di volerci bene. Prima si arriva alla diagnosi e meglio è, perché oggi si può convivere con tante forme di cancro. E io l’ho capito – aggiunge – l’ho capito soprattutto dopo la partita di Fabrizio, con cui condividevo proprio questo ruolo di ambasciatrice assieme a Carlo Conti”.

La perdita di sua madre

La triste perdita di sua madre ha segnato la sua vita. “Mamma era appena rientrata da un viaggio in Messico. Era bellissima come sempre, abbronzata, felice, piena di voglia di vivere”, racconta Antonella. Nonostante la diagnosi sia arrivata solo tre mesi prima della sua scomparsa, Antonella ricorda gli ultimi istanti con abbracci e carezze, un modo per condividere amore e conforto fino alla fine.

Oggi, Antonella Clerici è ambasciatrice dell’AIRC, contribuendo alla ricerca contro il cancro. La sua storia personale alimenta la sua passione e impegno per prevenire questa malattia e diagnosticarla in tempo. La conduttrice condivide una lezione di vita potente: dietro il sorriso luminoso si nascondono momenti oscuri, ma la forza, la consapevolezza e l’amore possono guidarci attraverso le ombre.