News Antonella Clerici: spunta la foto da brivido della figlia | Non può essere vero Di Luna Vespri - 22

Com’è diventata la figlia di Antonella Clerici, Maelle: è diversissima e irriconoscibile, ecco la foto che ha stupito tutti.

Antonella Clerici è da tempo una figura amata e riconosciuta nel panorama televisivo italiano. La sua semplicità e autenticità hanno conquistato il pubblico, e dopo il successo dei programmi come The Voice Senior, The Voice Kids ed È sempre Mezzogiorno, la conduttrice sta godendo di un meritato riposo prima di affrontare la nuova stagione dei suoi show di punta.

Ma dietro il sorriso radioso e la personalità gioviale si nascondono sfide personali che hanno legato ancor di più il pubblico alla sua figura. Nel mondo dei personaggi pubblici, spesso si parla di separare la vita lavorativa da quella privata.

Ma Antonella Clerici ha scelto un approccio diverso: “Sapete tutto di me, non è che decido di parlare solo quando mi fa comodo”, ha dichiarato la conduttrice in un’intervista rilasciata qualche mese fa al settimanale ‘Chi‘.

Questa sincerità l’ha resa ancora più vicina ai suoi fan, che si sono sentiti parte della sua vita. E ora una foto sta facendo impazzire tutti, perché la figlia di Antonella, Maelle, è cresciuta ed è cambiata in una maniera impressionante, la foto è da brividi per quanto sia diventata grande.

Il rapporto con Eddy Martens

Anche nei momenti difficili, Antonella Clerici ha scelto di condividere con il pubblico la sua vita privata. Ad esempio, nella stessa intervista ha affrontato pubblicamente il tradimento del suo compagno Eddy Martens: “Ricordo quando, sulla copertina di ‘Chi’, pubblicaste le foto di Eddy con un’altra”.

La relazione tra Antonella Clerici ed Eddy Martens, padre della figlia Maelle, è stata spesso sotto i riflettori. Nonostante l’età sia stata oggetto di dibattito, la coppia ha affrontato insieme molte sfide. Tuttavia, dopo dieci anni insieme, la loro relazione è giunta al termine. Oggi, entrambi hanno trovato la loro serenità.

La figlia Maelle è cresciuta ed è bellissima

Dopo aver trascorso una vacanza in Norvegia alla scoperta delle isole Lofoten insieme al compagno Vittorio Garrone, Antonella Clerici ha deciso di dedicare del tempo in relax anche alla figlia Maelle. Proprio a metà giugno, Maelle ha affrontato l’esame di terza media, entrando ufficialmente nell’adolescenza. Quella piccola e tenera Maelle che in passato ha calcato il palco dell’Ariston accanto alla madre, oggi è diventata una bellissima signorina, pronta a iniziare il suo percorso al liceo classico di Novi a settembre.

In una recente intervista riportata da ‘Today’, la conduttrice ha sottolineato che Maelle è una ragazza studiosa, preparandosi a intraprendere un nuovo e più impegnativo percorso di studi per i prossimi cinque anni: “A scuola la chiamavano la figlia della Clerici, come fosse una raccomandata, ma lei con grande tenacia è riuscita a farsi apprezzare”. Una foto pubblicata sul profilo ufficiale di Antonella Clerici, che ritrae Maelle e Antonella sedute vicine, con il mare come sfondo, mostra la loro straordinaria somiglianza. La didascalia, “Io e la mia Maelle“, svela l’affetto profondo che la conduttrice nutre per la sua figlia. La foto mette in evidenza l’incredibile somiglianza tra le due, con sguardi dolci e delicati, circondati da riccioli vaporosi: neri per Maelle e biondi per Antonella.