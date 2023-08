News Gelato: attenzione che non tutti sono buoni | Trucco infallibile per non beccare quelli scadenti Di Ambra Ferri - 13

Il metodo di cui vi parliamo oggi è infallibile per capire alla prima occhiata se il gelato che avete difronte è buono. Provare per credere.

Con l’arrivo della stagione estiva aumentano le occasioni per deliziarsi con un bel gelato, un’ottima soluzione per le serate afose di agosto o per fare uno spuntino di metà giornata.

Il gelato è un must dell’estate, ecco perché è facile vedere lunghe file fuori dalle gelaterie, sia al mare che in città. Quando è andato a male, però, può rovinarti la serata.

Esiste un metodo infallibile per capire subito se la crema che ci troviamo davanti è buona o no. Ecco come non farsi ingannare dall’apparenza!

Mangiare un buon gelato: gli aspetti da considerare

Poche persone sanno quali sono i fattori da considerare fare la scelta giusta: colore, consistenza, temperatura e molto altro rappresentano degli indizi utilissimi per capire se il gelato è buono o se giace nella vaschetta da troppo tempo.

A proposito del colore, sappiate che non deve essere troppo sgargiante: in tale caso, significa che è stato utilizzato moltissimo colorante e quindi il gelato non è naturale. Nel caso specifico del pistacchio, per esempio, è meglio che sia tendente al marrone/grigio, piuttosto che al verde. Per quanto riguarda i gusti alla frutta, invece, se presentano colori troppo vivaci, vuol dire che sono stati lavorati eccessivamente.

I campanelli di allarme

Un altro fattore da valutare attentamente è la consistenza, che deve essere cremosa al punto giusto. Se il gelato è troppo denso, vuol dire che contiene molti grassi. Il gusto è l’aspetto più facilmente riconoscibile: sappiate che se gusti diversi tendono a somigliarsi, vuol dire che state mangiando un gelato di scarsa qualità.

Anche la temperatura ha la sua importanza: vi è mai capitato di prendere un gelato e vederlo sciogliersi un secondo dopo? Questo vuol dire che nella crema sono presenti molti stabilizzanti e grassi. La temperatura ideale dovrebbe essere tra i -14 / -16°C, ma può capitare che sia più freddo del previsto. In questo caso, invece, indica un forte sbilanciamento degli ingredienti all’interno della ricetta.

Ultimo aspetto molto importante di cui pochi sono a conoscenza è che il gelato non deve farvi venire sete, al contrario, dovrebbe avere rinfrescare e dissetare. Se passate la notte a bere, non è un buon segno: vuol dire che avete mangiato una crema di scarsa qualità. Ricordando questi piccoli accorgimenti sarete in grado di riconoscere un gelato di alta qualità, senza rischiare di rimanere delusi dal vostro meritato dessert estivo.