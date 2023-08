News Maria Esposito: colta sul fatto, sul set è successo di tutto | I video non mentono Di Luna Vespri - 13

L’attrice dell’amato personaggio di Rosa Ricci nella serie tv di Mare Fuori è stata beccata sul set di a fare qualcosa di insolito.

Maria Esposito, nota perlopiù per il suo iconico personaggio di Rosa Ricci nella serie tv Mare Fuori, è stata recentemente sorpresa con le mani nel sacco proprio sul set della nuova stagione.

È stata proprio lei, infatti, a documentare l’accaduto attraverso una serie di video di cui è protagonista che ha postato direttamente sui social media, piattaforma su cui è seguita da migliaia di follower.

Rosa Ricci ormai è diventata uno dei più amati protagonisti della serie televisiva Rai incentrata sulle storie dei ragazzi del carcere minorile di Napoli, che ha conquistato i cuori moltissimi telespettatori, dai piu grandi ai piu piccoli.

Tra conflitti interiori e la vita di strada veniamo a conoscenza di un mondo infinito, nascosto in ognuno dei personaggi, a cui ci si affeziona e di cui si cerca quel briciolo di umanità ancora insito nei loro cuori, tormentati dalle difficoltà che attraversano le loro vite.

Chi è Rosa Ricci?

Rosa è la figlia di un boss molto noto, Salvatore Ricci, e la sorella dello scomparso Ciro Ricci (Giacomo Giorgio). Nell’ultima stagione l’avevamo vista innamorarsi di Carmine (Massimiliano Caiazzo) figlio di una famiglia rivale, i Di Salvo, e per questo causa di non pochi problemi.

Quando i due decidono di darsi appuntamento per vedersi al di fuori dal carcere il giorno del loro premesso, vengono scoperti da Salvatore, il quale li segue e si presenta sul posto. Al che, in sottofondo, mentre noi siamo di fronte a uno schermo nero, si sente uno sparo, e la stagione si conclude così, lasciando aperti mille dubbi su cosa è potuto succedere.

Che cosa ha combinato l’attrice di Rosa Ricci?

Maria Esposito, nelle ultime ore, si è mostrata sul proprio profilo Instagram mentre si trovava sul set di Mare Fuori, in fase di produzione per la quarta attesissima stagione che promette di essere intrigante e piena di emozioni almeno quanto le precedenti.

Nell’attesa di non rimanere delusi e di scoprire cosa accadrà ai nostri amati protagonisti, succedono alcune cose atipiche. L’attrice, infatti, ha pubblicato un video in cui è stata colta fare qualcosa di assolutamente insolito: mentre le stavano preparando i capelli e il trucco, lei era intenta a mangiare un panino. Così ha commentato ironicamente: “io volevo solo mangiare”, episodio che dimostra un lavoro impegnativo che non lascia il tempo di una pausa pranzo.