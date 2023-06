News Antonella Clerici minacciata in diretta: “Hai rovinato tutto”, attimi di terrore | Pubblico senza parole Di Marina Drai - 9

Attimi di terrore negli studi di È sempre mezzogiorno: Antonella Clerici è stata “minacciata” da uno degli chef.

Tra i programmi più di successo di Rai 1 c’è indubbiamente È sempre mezzogiorno, “figlio” de La prova del cuoco, chiuso per un calo di ascolti da cui non si è più ripreso. Il programma va in onda dal 28 settembre 2020 e ha visto concludersi da poco la sua terza edizione.

Alla conduzione troviamo sempre Antonella Clerici, ormai esperta di programmi di cucina. La trasmissione andava in onda dal lunedì al venerdì dalle 11.55 alle 13.30 e il suo ritorno è previsto per il prossimo autunno con la quarta stagione.

Nel programma gli ospiti e gli chef cucinano ricette tipiche delle loro terre. Accanto ai professionisti ci sono cuochi improvvisati che cercano di mettersi alla prova in un terreno sconosciuto, sfidandosi di fronte ai fornelli.

Come La prova del cuoco, il programma si propone come una sorta di “salotto” in cui, oltre a cucinare, si coinvolge anche il pubblico a casa con alcuni minigiochi, sempre a tema culinario. Ogni gioco permette al pubblico da casa di vincere qualcosa di utile per la cucina, come pentole o macchine per il caffè.

Antonella Clerici: attimi di panico

Al pubblico di certo mancheranno i teatrini che si consumavano di solito negli studi di È sempre mezzogiorno. Uno di questi ha coinvolto la conduttrice del programma e lo chef Ivano Ricchebono, soprannominato bonariamente “l’arrogante”. Durante una delle puntate lo chef doveva aprire una bottiglia di spumante per completare la sua ricetta, e Antonella Clerici ha avuto paura dello “stappo”.

La conduttrice si è nascosta sotto il tavolo di Fulvio Marino mentre lo chef la prendeva in giro e fingeva di stappare la bottiglia verso di lei, per colpirla. “Ho paura” ha cominciato a lamentarsi, “Ivano mi fa gli scherzi” ha continuato, rimanendo nascosta sotto il tavolo. Il siparietto ha scatenato le risate del pubblico.

“Mi metti un’ansia”

La gag è continuata per qualche minuto e si è conclusa tra le risate generali. Dopo aver finalmente aperto la bottiglia di spumante, la preparazione della ricetta è proseguita e Clerici si è beccata, come spesso accade, i rimproveri dello chef. Ricchebono ha preso li tagliere e, accorgendosi che era stato usato dalla conduttrice, le ha detto: “Ma l’hai rovinato tutto!”.

Lo chef, però, non si è fermato e ha cominciato a correre a destra e sinistra per seguire la preparazione della ricetta, piuttosto complessa. “Mi metti un’ansia” si è lamentata Antonella Clerici di fronte alle corse del cuoco, chiedendogli di rallentare col ritmo. A nulla sono servite le sue richieste: Ricchebono era impegnato nella preparazione e non si è mai fermato.