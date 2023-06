News Emma e Stefano De Martino sono tornati insieme | Clamoroso colpo di scena Di Luna Vespri - 11

La cantante Emma Marrone e il conduttore Stefano De Martino sono tornati insieme per un nuovo e imperdibile evento.

Sono passati molti anni da quando Emma e Stefano hanno avuto modo di incontrarsi durante il loro percorso all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi, occasione che li ha fatti innamorare. Così i due, da quel momento, hanno iniziato una relazione.

Tuttavia, sempre un’edizione del programma ha scatenato la rottura della coppia, a causa di un balletto tra Stefano e la showgirl Belen Rodriguez, che ha destato una serie di sospetti.

Così i due si sono lasciati e Stefano De Martino, come sappiamo ha iniziato una relazione con la showgirl argentina. Tra il ballerino e la cantante Emma Marrone, dunque, è finita in modo definitivo, ma a quanto pare, adesso le cose stanno per evolversi.

Una nuova occasione per incontrarsi per i due sarà il nuovissimo show per festeggiare in grande la vittoria dello scudetto del Napoli, per cui Emma e Stefano si ritroveranno insieme sul palco.

Lo Show per il Napoli

Il 4 giugno ha avuto luogo una grande Festa per lo scudetto ufficiale del Napoli, allo Stadio Diego Armando Maradona a Fuorigrotta. La festa ha seguito la partita Napoli – Sampdoria delle 18:30, dopo la quale c’è stata la grande premiazione che tutti i napoletani esideravano.

L’evento è stato trasmesso su Rai 2, ma non è stato in diretta. Nella città sono stati impiantati maxi schermi per poter seguire lo show.

Chi ha partecipato all’evento

Dopo la partita Napoli-Sampdoria trasmessa da Dazn in diretta, dalle 21 è iniziato lo spettacolo dello scudetto, in diretta su Rai 2. Prima la premiazione e la consegna della coppa con le medaglie, poi la festa con spettacoli e musica allo stadio Maradona – decisione del presidente del Napoli Aurelio De Laurentis.

A guidare lo show è stato proprio Stefano De Martino, il quale si è riunito proprio con la sua ex storica Emma, non sono mancate ovviamente le voci che vedevano i due in fuga l’uno dall’altra, qualcosa che è parso subito sospetto, in seguito la Marrone che era stata accusata di essere scappata ha detto la sua.

Tra gli ospiti della serata moltissimi e importanti volti della musica partenopea e italiana, come Gigi D’Alessio, Nino D’Angelo, Emma, Arisa, Stash, Clementino e Enzo Avitabile. Il conduttore e la cantante Emma Marrone si sono così nuovamente incontrati dal vivo! Pochi giorni prima Emma, ospite a Le Iene, era entrata negli studi tenendo per mano Belen Rodriguez, il che fa pensare che la cantante abbia superato tutto e sia andata avanti!