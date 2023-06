News Che fine ha fatto Annuccia di Un medico in Famiglia? Vita è stravolta dopo la serie Di Mia Lonigro - 9

Una delle più giovani protagoniste di Un Medico in Famiglia, Elenora Cadeddu, ha cambiato vita dopo la fine della fiction. Ecco cosa fa ora.

Un Medico in Famiglia è stata una delle fiction più di successo di sempre della storia della televisione italiana. In onda per quasi vent’anni le vicende della famiglia Martini hanno appassionato tantissimi spettatori per molto tempo. Al centro della storia niente di meno che il grande Lino Banfi il quale ha interpretato il simpatico Nonno Libero per tutte le stagioni della serie.

Tanti sono i personaggi passati nella fiction targata Rai 1 ma alcuni di questi hanno davvero segnato la storia di Un Medico in Famiglia. Tra questi una delle protagoniste assolute che nella serie della rete pubblica ci è praticamente cresciuta: stiamo parlando di Annuccia interpretata da Eleonora Cadeddu.

Figlia del protagonista della serie il vedovo del dottor Lele, la Cadeddu era praticamente una bambina quando ha iniziato a recitare nella fiction nel 1998. Il suo sorriso contagioso e il caschetto biondo sono rimasti ormai nell’immaginario collettivo degli appassionati di Un Medico in Famiglia e non solo.

I Fan hanno letteralmente avuto la possibilità di vedere Eleonora Cadeddu diventare prima una ragazza e poi una brava e bella adulta. Ma dopo la fine dello show sapete che combina la storia Annuccia di Un Medico in famiglia?

Chi è Eleonora Cadeddu

Nata a Milano nel 1995, Eleonora ha sempre vissuto a Roma proprio per le riprese di Un Medico in Famiglia in onda dal 1998 quando aveva appena tre anni. Eleonora ha avuto la possibilità di recitare insieme a suo fratello Michael Cadeddu anche lui nella fiction Rai dove ha interpretato il ruolo di Ciccio Martini. Hanno diversi fratelli e Eleonora è zia di sei nipoti. Sua madre è altoatesina mentre suo padre è un fantino di orini sarde.

La Cadeddu oltre ad Un medico in Famiglia ha preso parte a diverse trasmissioni televisive come Ballando con le stelle oltre che aver partecipato ad alcune fiction di successo come Don Matteo e il Male Assoluto di Francesco Colangelo.

Cosa fa ora Eleonora Cadeddu

Dopo essersi diplomata Eleonora Cadeddo ha deciso di studiare recitazioni iscrivendosi all’Accademia Internazionale di Teatro, a Roma, riuscendo a terminare il percorso e a diplomarsi anche lì. Eleonora attualmente dovrebbe frequentare l’Università a Roma dove studia lingua e vive con sua madre.

La Cadeddu insegna Teatro in una scuola per bambini mentre continua tenere attivo il suo profilo Instagram nel quale mostra il suo forte coinvolgimento in tematiche ambientali e sociali. Insomma, la Cadeddu ora è bel lontana dalla figura infantile che ha interpretato un tempo: è una giovane donna molto impegnata.