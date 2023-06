News Amici: Lorella Cuccarini pugnala alle spalle Maria De Filippi | Ci saranno ripercussioni Di Ambra Ferri - 11

Sembra che l’anno prossimo la famiglia di Amici di Maria De Filippi dovrà salutare per sempre l’amatissima Lorella Cuccarini.

La showgirl è intenzionata a lasciare il cast della prossima edizione di Amici. Sembra assurdo anche solo dirlo, visto quanto la Cuccarini è affezionata a tutta la squadra che lavora dietro il programma. Sappiamo quanta passione riponeva nello svolgere il suo ruolo di coach, eppure, sembra proprio che l’ultima edizione vinta da Mattia Zenzola abbia segnato la fine del suo percorso.

Amici è finito da pochissime settimane, ma già si inizia a parlare della nuova edizione e i casting sono già aperti. Il talent show di Maria De Filippi è sempre alla ricerca di nuovi talenti per offrire ai giovani la possibilità di splendere nella loro disciplina e fare della propria passione un lavoro.

Seguitissimo dai telespettatori di tutte le fasce di età, i gossip e i retroscena sul programma di Maria De Filippi attiranno sempre molta attenzione. Ecco perché si è già fatta spazio nel mondo del web un’indiscrezione bomba, che annuncerebbe l’addio di Lorella Cuccarini.

Amici, in arrivo due nuovi coach di canto e ballo

Come di consuento, la prossima edizione del talent dovrebbe iniziare nel mese di settembre e potremmo assistere a grossi cambiamenti nell’organico dei professori. Al momento solo due sono stati confermati e sono Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, rispettivamente coach di danza e di canto. Al contrario, è in forte dubbio la presenza di Raimondo Todaro e quella di Lorella Cuccarini.

Si vocifera che il coach di ballo latino americano potrebbe terminare qui la sua esperienza ad Amici, in quanto durante l’ultima edizione ci sono stati molti battibecchi tra lui e altri professori. Come se non bastasse, durante il Serale è avvenuto un pesante scontro tra lui e la padrona, discussione che la produzione ha deciso di nascondere ai telespettatori tagliando quella parte della puntata.

L’indiscrezione su Lorella Cuccarini: i dettagli

Non si parla solo di Raimondo: ad abbandonare potrebbe essere anche la Cuccarini che dopo tre edizioni di fila, forse, ha voglia di cambiamento e di nuovi stimoli lavorativi. La showgirl potrebbe lasciare una cattedra libera, e già ci si chiede chi sono i potenziali sostituti.

Il motivo dell’abbandono sarebbe da ricondurre a un ostinato corteggiamento della Rai, che vorrebbe a tutti i costi La Cuccarini nella propria rete. Al momento sarebbe contesa tra Rai e Mediaset, una scelta difficile da fare per la showgirl. Ma sarà davvero disposta a rinunciare al suo ruolo di coach per lanciarsi in una nuova avventura?