News Lutto per Antonella Clerici: "Ha lottato fino alla fine" | Tremenda scomparsa dell'amico

Le parole di Antonella Clerici in memoria del caro amico scomparso troppo presto hanno fatto vibrare i cuori di tutta Italia.

“La sua morte mi ha insegnato che la prevenzione è fondamentale”, ha detto nella lunga riflessione condivisa sui social. Le parole di Antonella Clerici hanno riaperto una ferita che brucia ancora nel suo cuore e in quello dei cari che lo circondavano.

La sua morte improvvisa è stata una doccia fredda: tutti si aspettavano che avrebbe continuato a lottare, che ci sarebbe stato più tempo per lui. Invece, ci ha lasciato troppo presto e il dolore è ancora molto forte.

Antonella Clerici lo conosceva bene e ha deciso di omaggiarlo tramite un post su Instagram in cui, riavvolgendo il nastro dei ricordi, parla del tempo passato insieme a lui.

Antonella Clerici, il devastante post su Instagram

La Clerici è una delle conduttrici tv più amate di sempre: la sua simpatia e la sua estrema dolcezza le hanno permesso di conquistare un bacino di pubblico italiano molto ampio, che ogni giorno la segue nella sua trasmissione É sempre mezzogiorno, in onda su Rai1. Il treno dei desideri, Ti lascio una canzone, The voice senior e La prova del cuoco, invece, sono i programmi che hanno fatto da trampolino di lancio nel corso della sua carriera.

La conduttrice e cuoca più amata d’Italia è molto attiva sui social dove apre la porta di casa sua ai followers che ogni giorno la seguono. Il suo Instagram è come un diario aperto a tutti e proprio in questi giorni ha voluto ricordare un grande amico scomparso troppo presto. Stiamo parlando di Fabrizio Frizzi: la conduttrice ha ripercorso la loro amicizia e il dolore della perdita proprio in occasione dell’anniversario della sua scomparsa. Fabrizio Frizzi si è spento nel 2018 dopo una devastante malattia che lo ha strappato alla sua famiglia.

Antonella Clerici e Fabrizio Frizzi: un’amicizia stroncata dalla malattia

La Clerici e Frizzi erano molto legati, ecco perché lei ha sofferto moltissimo per la sua morte. In un’intervista rilasciata a Il Corriere la conduttrice ha aperto il suo cuore raccontando dettagli molto personali: “Siamo stati grandi amici. Fabrizio ha cominciato a sentire qualche problema ad ottobre, e a marzo è scomparso. La sua morte mi ha insegnato che la prevenzione è fondamentale – ha detto la conduttrice -. Noi, presi dal nostro lavoro quotidiano in TV, non diamo peso a certi malesseri del corpo. Andiamo avanti, rimandiamo i controlli, minimizziamo. E invece, mai sottovalutare un disagio del corpo. Io e Carlo Conti, dopo la morte di Frizzi, abbiamo rivisto le nostre priorità nella vita. Bisogna rallentare i ritmi, pensare a stare bene, alla salute, e trascorrere del tempo con chi amiamo“.

“Fabrizio Frizzi ha vissuto la malattia conducendo una vita normale fino all’ultimo. Continuava ad andare in onda, a stare con la famiglia, consapevole di ciò che aveva, ma sempre con il sorriso. Ha lottato e sperato fino alla fine. Puoi essere ricco e famoso, ma davanti alla malattia siamo tutti uguali. La salute è la cosa più importante che abbiamo”. Poi, l’invito a sostenere l’Airc: “Aiutiamo la ricerca, sempre!“. Su Instagram, invece, ha pubblicato una foto con Fabrizio Frizzi corredata dalla didascalia: “Oggi come ieri, sempre in quell’abbraccio… Sono già passati 5 anni…”.