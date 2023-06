News Paolo Bonolis nei guai: “La figlia non è di Sonia”, si scatena la bufera | Colpo basso Di Ambra Ferri - 18

Fa scandalo la foto pubblicata da Sonia Bruganelli in cui si mostra in compagnia della figlia che Paolo Bonolis ha avuto da un’altra donna.

La coppia più chiacchierata del momento è quella formata da Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. I due, infatti, hanno annunciato la loro separazione: dopo mesi di rumor giudicati “infondati” dai diretti interessati, alla fine l’indiscrezione di Dagospia si è rivelata veritiera.

Il matrimonio tra la Bruganelli e Bonolis è arrivato al capolinea. Oltre a questa notizia, fare scandalo è stata una foto pubblicata dalla donna assieme alla figlia che Paolo Bonolis ha avuto con un’altra persona.

sappiamo quanto Sonia bruganelli sia diretta nella vita e in televisione. Così come la vediamo al Grande Fratello Vip è sui social: non si fa problemi a dire ciò che pensa e non ha paura di essere giudicata.

Il passato sentimentale di Paolo Bonolis

Eppure, i due ci hanno messo mesi ad ammettere che il loro matrimonio era arrivato al capolinea e dopo anni felici insieme hanno deciso di separarsi definitivamente. Una notizia non del tutto inaspettata, visto che Dagospia aveva già messo in rete questa indiscrezione, smentita da Bonolis e Bruganelli con un video sarcastico pubblicato sui social.

Il loro matrimonio, probabilmente, è stato più travagliato di quel che sembra. Basta pensare al passato sentimentale che ha alle spalle il presentatore Mediaset. Sonia, infatti, è stata la seconda moglie di Paolo Bonolis e dal loro matrimonio sono nati tre figli: Davide, Sara e Adele. Bonolis, però, ha altri due figli, Stefano e Martina, nati da un’altra relazione. Loro, in particolare, sono stati travolti dall’ondata mediatica che da sempre segue Paolo Bonolis e hanno deciso di trasferirsi in America, motivo per cui sono stati lontano dal papà.

La foto scandalo sui social

Come spiegato nel suo libro autobiografico Perché parlavo da solo e in diverse interviste, la lontananza è la causa per la quale Bonolis non è riuscito a creare un rapporto intenso e duraturo con i suoi figli durante l’infanzia e l’adolescenza. Tuttavia, ora che sono cresciuti, sia Paolo che Sonia hanno un bel rapporto con Davide e Martina e la loro madre: stiamo parlando di Diane Zoeller, la prima moglie del conduttore, con cui è stato sposato dal 1983 al 1988

Anche Martina pochi anni fa si è unita in matrimonio con il suo uomo e per l’occasione ovviamente era presente Paolo Bonolis con Sonia Bruganelli, che ha deciso di immortalare l’emozionante momento in una foto. Lo scatto ha fatto scandalo sui social, proprio perché Sonia era in compagnia di una figlia avuta da un altro matrimonio. Eppure, la loro famiglia allargata ha sempre funzionato benissimo, tanto che hanno tutti ottimi rapporti tra di loro.