News Iva Zanicchi immobile a letto: la cantante sta male | Condizioni di salute preoccupanti Di Mia Lonigro - 10

Iva Zanicchi pubblica una foto davvero sconvolgente sui social. I fan preoccupati per le sue condizioni di salute.

Una delle artiste italiani più importanti del panorama musicale italiano è senza alcun dubbio Iva Zanicchi. La donna ha all’attivo una carriera ricca di successi e di brani rimasti nel cuore del pubblico. La Zanicchi inoltre è apprezzata per il suo carattere frizzante e la verve della sua personalità: insomma, ancora adesso è davvero molto amata.

Nonostante abbia superato gli 80 anni, Iva non ha la minima intenzione di ritirarsi dalle scene. Ed è per questo che ha preso parte alla scorsa edizione del Festival di Sanremo con il brano Voglio amarti riscuotendo un ottimo apprezzamento di pubblico e critica.

Non è difficile, tra l’altro, vederla in diversi programmi televisivi in qualità di opinionista o perfino di concorrente. Ha partecipato, infatti, all’ultima stagione di Ballando con le stelle in cui ha mostrato non solo le sue abilità di showoman ma anche di ballerina.

La sua ultima apparizione televisiva risale qualche mese fa quando è stata una delle artiste ospiti del Cantante Mascherato, show condotto da Milly Carlucci su Rai 1 dove diversi personaggi famosi devono scoprire chi sono i cantanti nascosti da costumi abbastanza vistosi.

L’incidente di Iva Zanicchi

Sfortunatamente proprio a seguito della sua partecipazione al Cantante Mascherato che la donna ha subito un bruttissimo incidente. Iva Zanicchi, infatti, è rovinosamente caduta dalle scale al ritorno a casa sua in provincia di Monza e Brianza da Roma città in cui ha registrato la trasmissione della Carlucci.

Una caduta spaventosa che l’ha costretta al letto e l‘ha messa letteralmente k.o. Tuttavia, Iva Zanicchi ha deciso di mostrarsi sui social nonostante le difficoltà fisiche per raccontare le sue disavventure ai followers che da anni la seguono con tantissimo affetto.

Come sta ora Iva Zanicchi

“Non vorrei spaventarvi” ha esordito così L’Aquila di Ligonchio su Instagram spiegando poi di essere caduta dalle scale e di essersi fatta anche molto male. I dottori le hanno raccomandato di stare al letto per qualche giorno prima di conoscere meglio la situazione attraverso le lastre ma potrebbe essere stata una microfrattura.

“Se posso rimanere a casa bene, altrimenti andrò in ospedale qualche giorno” ha poi continuato la cantante tranquillizzando i suoi seguaci e fan in apprensione per lei. Iva Zanicchi ha superato anche questa difficoltà con l’aiuto degli esperti anche se a dire la verità non è stato facile trattenere a letto un vulcano come lei.