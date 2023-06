News Belen Rodriguez: finisce l’amore e inizia la guerra, è scappato di casa | Confessione censurata Di Ambra Ferri - 11

Belen Rodriguez continua a riempire le copertine di gossip con le sue storie d’amore: il retroscena delle ultime ore ha dell’incredibile.

Non importa se sono terminate oppure no, le love-story della bellissima Belen Rodriguez continuano ad attirare l’attenzione dei fan e creare scoop incredibili.

Dopo mesi di silenzio, la showgirl e conduttrice argentina torna al centro dell’attenzione per via di un suo amore passato e un retroscena rimasto segreto finora. Oggi non si possono più nascondere e raccontano tutto, entrando nei dettagli: ecco cosa è successo veramente tra loro.

Sappiamo che Belen Rodriguez dopo anni turbolenti è tornata tra le braccia di Stefano De Martino. Il ritorno di fiamma della celebre coppia ha fatto sognare i fan di tutto il mondo che da sempre tifavano per loro. E per fortuna, le cose procedono a gonfie vele, grazie anche all’amore per loro figlio Santiago che li tiene uniti.

La verità sulla fine della storia tra Belen e Spinalbese

Ricordiamo che Belen ha un’altra figlia, Luna Marì, avuta con l’affascinante hair-stylist Antonino Spinalbese, concorrente dell’ultima edizione del Gf Vip. Il retroscena inedito riguarda proprio il loro rapporto, terminato nell’ombra di un segreto. Infatti, nonostante lui sia stato per molti mesi nella casa del Gf Vip non c’è mai stato un confronto tra i due, né volontà di chiarire quanto accaduto. Eppure, i due condividono una figlia. Secondo l’opinione di molti, il loro rapporto è terminato per un motivo particolare che non vogliono raccontare al grande pubblico, ma che alimenta la bolla di mistero che li circonda.

Nonostante non ci sia mai stato un confronto, durante la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia Antonino Spinalbese ha confessato alcuni retroscena scottanti, tantoché la regia ha provato a intervenire tempestivamente per interrompere il racconto del vippone.

La confessione censurata

“C’erano i fotografi, i gossip, il suo mondo… C’erano poi tanti problemi che si sono creati. Eravamo due cose troppo distanti, due mondi diversi – ha raccontato Antonino agli altri inquilini –, Non so se volersi bene basta in una storia. Adesso penso che doveva andare così. Poi io me ne andavo sempre di casa. Litigavamo e me ne andavo: scappavo. Io odio i litigi, e quindi reagivo scappando. Dopo quello che è successo, se non fossi diventato padre, sarei scappato all’estero”.

Durante il suo racconto, la regia ha cambiato inquadratura e le telecamere si sono spostati su altri concorrenti della casa. Nonostante questo, le parole strappate da Antonino dimostrano che in realtà i due non si sono lasciati in buoni rapporti: tutt’altro, la loro storia d’amore è terminata in modo davvero turbolento, ecco perché tra i due c’è ancora dell’attrito.