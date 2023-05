News Belen Rodriguez: coinvolta in un tragico incidente | Perdita improvvisa Di Didi Kera - 8

La conduttrice argentina ha subito un drammatico episodio che è finito in disgrazia. Nessuno si poteva immaginare un finale del genere.

Belen Rodriguez è un’influencer, showgirl e presentatrice argentina molto amata e seguita dal pubblico italiano. La sua carriera vanta numerosi ingaggi e la donna è riuscita a scalare il monte del mondo dello spettacolo, riuscendo ad arrivare fino alla vetta, ovvero condurre un programma.

La presentatrice delle Iene, infatti, può godere di molta stima ed affetto da parte dei suoi numerosissimi fan che la seguono fin dai suoi primi esordi nel piccolo schermo. La showgirl sudamericana è sempre al centro del gossip per diverse ragioni, sia lavorative che private.

Negli ultimi tempi, la Rodriguez è nel mirino dei giornali per via del suo ritorno di fiamma con il suo ex marito Stefano De Martino, con il quale ha avuto il suo primogenito Santiago. Dopo diversi tira e molla, la conduttrice argentina e il ballerino napoletano sono tornati a fare coppia fissa.

Ma durante il loro periodo di distanza, entrambi hanno avuto diverse storie d’amore. Soprattutto Belen che, dopo diversi partner, è stata anche con l’hair-stylist Antonino Spinalbese. I due hanno persino avuto una figlia insieme, la piccola Luna Marì nata nel 2021.

Il dolore immenso provato dalla conduttrice

Tuttavia, Belen non ha vissuto soltanto momenti di pura gioia nelle sue relazioni. Infatti, durante i primi tempi della sua relazione sentimentale con Antonino, la donna ha perso un figlio. Belen ha confessato di essere rimasta incinta per errore ma che, poi, entrambi avevano deciso di portare avanti la gravidanza.

Purtroppo, però, dopo appena quattro giorni dalla lieta scoperta, la Rodriguez ha perso il bambino, sprofondando in un dolore immenso. Ma questa sofferenza non l’ha abbattuta del tutto e sia lei che Spinalbese hanno deciso di riprovarci.

Dopo il grande dolore, la gioia immensa

Così Belen e Antonino hanno tentato di nuovo di costruire una loro famiglia e dopo appena un mese, la donna ha scoperto di essere nuovamente incinta. Impazziti dalla gioia, i futuri neogenitori sono riusciti a portare a termine la gravidanza, dando alla luce la piccola Luna Marì.

Purtroppo, però, poco dopo la nascita della secondogenita della Rodriguez, lei e Spinalbese si lasciano. Ma per fortuna non tutti i mali vengono per nuocere: infatti, adesso Belen Rodriguez sta vivendo serenamente con i suoi due figli e il suo ex marito De Martino. Si è creata la classica famiglia allargata, ma che funziona a meraviglia.