News Victoria Cabello al settimo cielo: finalmente arriva la lieta notizia | Sono in due Di Ambra Ferri - 13

Victoria Cabello ha fatto sapere di una lieta notizia dopo un periodo davvero nero, adesso può gioire e non sarà da sola.

La perseveranza, la passione e il talento che mette in ogni cosa la stanno premiando. Victoria Cabello è una delle conduttrici più apprezzate del panorama televisivo italiano e per lei e un suo grande amico è arrivata una bellissima opportunità di lavoro.

Un colpo grosso, potremmo dire. Dopo anni di attesa, conduttrice tornerà sul piccolo schermo al timone di uno dei programmi più attesi di sempre. Un’enorme soddisfazione per la conduttrice italo-londinese che negli ultimi anni sta raccogliendo i frutti di tutti i suoi sacrifici.

Da qualche tempo, la sua presenza in TV si era notevolmente ridotta per via di una brutta malattia e i suoi fan ne erano molto dispiaciuti. Ora, però, tornerà più forte di prima. Ecco cosa le è stato assegnato.

Il ritorno in tv di Victoria Cabello

La sua ultima apparizione in tv è avvenuta in occasione di Pechino Express, dove ha fatto una sorpresa ai concorrenti dell’edizione appena conclusa e vinta dagli italoamericani. La Cabello è nota per aver portato in Italia una ventata fresca di novità televisive, infatti, si è occupata di Hitlist Italia e MTV On the beach, programmi tipicamente londinesi che hanno conquistato anche i telespettatori dello stivale. Più tardi, si è dedicata a programmi di natura diversa, come Le Iene su Italia 1 e Quelli che il calcio su Rai 2 e Very Victoria – Niente è come sembra su LA7.

Dopo il 2010 la Cabello è quasi sparita dalle scene per via della malattia di Lyme trasmessa dal morso di una zecca. Quel terribile periodo l’ha costretta in casa ed è uno dei motivi per cui non è più apparsa in televisione per un bel po’. La sua mancanza si è fatta sentire e da tempo i fan reclamavano un suo ritorno.

Dopo molta attesa, finalmente arriva la bella notizia: Victoria tornerà su TV8 con Viaggi Pazzeschi, un programma molto curioso alla scoperta di 6 città. Il format gli inseparabili Victoria Cabello e Paride Vitale alla scoperta di nuove città, guidati da 3 abitanti locali che si sfideranno tra loro. Vince chi offre l’esperienza migliore lontano da casa ai co-conduttori.

Secondo alcuni rumor, l’idea del programma sarebbe nata proprio mentre partecipavano a Pechino Express. Durante quel lungo viaggio alla scoperta dell’Oriente Paride e Victoria si sono fatti conoscere dal pubblico che si è affezionato moltissimo a loro e, proprio viaggiando, potrebbe essere nata la prima idea su un format itinerante che presto sbarcherà in tv.