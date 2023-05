News Vite al Limite: Irene Walker pesava quasi 300 kg ecco come si è ridotta Di Luna Vespri - 10

Irene Walker di Vite al Limite è davvero cambiata? Ecco che cosa le è successo dopo il programma.

“Vite al Limite” è un popolare programma televisivo che si concentra sul miglioramento della salute e dello stile di vita di persone obese o estremamente in sovrappeso. Lo scopo principale di “Vite al Limite” è quello di fornire alle persone obese un percorso verso la perdita di peso e un cambiamento positivo nella loro vita. Il dottor Younan Nowzaradan, un chirurgo bariatrico rinomato, è la figura centrale del programma.

Il Dr. Nowzaradan lavora a stretto contatto con i partecipanti per aiutarli a trasformare radicalmente la loro salute e il loro benessere. Ogni episodio segue la storia di una persona che lotta contro l’obesità estrema. Spesso, questi individui sono confinati a casa a causa del loro peso e affrontano numerosi problemi di salute fisica ed emotiva. Durante il corso del programma, i partecipanti si sottopongono a una serie di cambiamenti nella loro dieta e nello stile di vita, lavorando per raggiungere un obiettivo di perdita di peso significativo.

In molti casi, il Dr. Nowzaradan suggerisce ai partecipanti di sottoporsi a un intervento chirurgico bariatrico, come la gastrectomia a manica o il bypass gastrico, per aiutare a ridurre drasticamente il loro peso iniziale. Queste procedure vengono eseguite per ridurre l’appetito e limitare l’assunzione di cibo, offrendo ai partecipanti una possibilità di perdita di peso iniziale significativa.

Durante il percorso di ogni partecipante, il programma affronta anche le sfide emotive e psicologiche legate all’obesità estrema. Spesso emergono problemi di abuso alimentare, traumi passati o problemi di autostima che devono essere affrontati per consentire un cambiamento duraturo nella vita dei partecipanti. “Vite al Limite” offre un resoconto sincero e realistico delle sfide e dei successi che i partecipanti affrontano nel loro viaggio verso una vita più sana. Gli spettatori possono vedere le trasformazioni fisiche e emotive delle persone coinvolte e trarre ispirazione dalla loro determinazione nel superare le avversità.

Com’è cambiata la vita di Irene Walker

Irene Walker di Vite al limite è stata una delle protagoniste del programma su Real Time, durante la pandemia. A 39 anni si è resa conto di dover dare una svolta e un drastico cambiamento alla propria vita dal momento che non riuscendo a muoversi autonomamente e a badare a se stessa, viveva in appartamento di Houston in Texas, con la figlia, la nipote e la nuora.

Per lei l’unico sfogo è stato il cibo da quando la sua vita è stata segnata dalla rottura dei suoi genitori, per cui sua madre si era liberata da un uomo molto violento. Tuttavia, la stessa sorte è toccata poi a Irene, la quale si è innamorata di un uomo altrettanto violento, da cui ha avuto la figlia. Dopo la morte dei suoi genitori e di sua sorella, Irene ha vissuto in un rifugio insieme all’uomo, che l’ha cacciata non appena rimasta incinta. La donna ha altri figli che le sono stati portati via dagli assistenti sociali in quanto dipendente da alcol e droghe.

Cosa è successo a Irene Walker?

Dall’entrata in studio del dottor Nowzaradan con un peso di 273 kg, la donna ha iniziato subito la dieta per poter effettuare l’intervento chirurgico. Tuttavia, Irene non è riuscita a perdere i chili previsti in quei primi mesi, arrivando a perderne soltanto tre. Successivamente i chili persi sono diventati 31, non abbastanza per sottoporsi all’intervento.

Così il dottor Nowzaradan ha deciso di aiutarla ancora, e la donna è riuscita a perdere altri chili, 68, il che le ha consentito di fare l’operazione. Da lì Irene ha continuato a seguire la dieta e a dimagrire. Ad oggi non si hanno notizie al riguardo.