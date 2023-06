News Martina Taglienti: ecco come trovarla su Instagram | Non usa il suo vero nome Di Camilla Conti - 6

Dopo che il video del bacio tra Damiano e la misteriosa bionda è stato pubblicato i riflettori sono puntati su di lei, come trovarla su Instagram.

Ormai la notizia è sulla bocca di tutti, Damiano David e Giorgia Soleri si sono lasciati, a dare la notizia ufficiale proprio il famoso cantante che non ha avuto molta scelta dopo la pubblicazione su Tik Tok di un video dove baciava appassionatamente una misteriosa ragazza dai capelli biondi.

Damiano così ha deciso che era arrivato il momento di parlare e lo ha fatto tramite le sue storie Instagram spiegando che lui e Giorgia si erano già lasciati da qualche giorno, ma avrebbe preferito gestire la situazione in modo diverso, soprattutto per tutelare anche l’immagine della sua ex fidanzata Giorgia Soleri.

Fino a qui tutto chiarissimo, lui viene beccato con le mani nella marmellata e non può fare altro che spiegare la situazione, ma quello che tutti vogliono sapere è chi sia la bellezza bionda con cui si bacia in un locale.

Chi è la misteriosa ragazza e come si chiama su Instagram

Il nome della ragazza in pochissime ore è venuto a galla, si tratta della modella Martina Taglienti, classe 2001 ultimamente era sempre più presente nelle foto dei Maneskin, amica di Victoria con cui condivide diverse foto, ma anche di Giorgia, infatti fino a poco tempo prima che uscisse il video sui social del bacio incriminato Giorgia e Martina si seguivano su Instagram, adesso pare proprio che la Soleri abbia deciso di tagliarla fuori dalle sue amicizie, almeno virtuali, per quanto è dato sapersi.

Questa decisione ha portato a numerose speculazioni sul post di Damiano, se fosse vero che i due si erano lasciati da poco e se fosse stato altrettanto vero che quando lui ha dato questo bacio alla giovane bionda non stesse tradendo la fidanzata storica, questo anche perché oggettivamente non c’è stato nessun segnale d’allarme che stesse succedendo qualche cosa tra di loro, anzi sembravano molto uniti e la neo concorrente di Pechino Express è apparse particolarmente coinvolta nella sua storia d’amore con Damiano, che non ha mai mancato di darle il suo supporto.

Ma quindi Giorgia sapeva di Martina?

La storia si infittisce perché le dinamiche accadono tutte sui loro profili Instagram, lo scorso 30 maggio Damiano pubblica l’ultima storia insieme a Giorgia e nei seguenti giorni lei continua a commentare i suoi contenuti, quindi pare quasi scontato pensare che si tratti di una rottura inaspettata. Inoltre a togliere il famigerato follow è stata solo Giorgia nei confronti della modella e non il contrario, quasi un segno di fastidio da parte della ragazza apparentemente tradita.

Quello che è certo è che in molti si sono riversati sul social per sapere tutto di questa nuova ragazza ed è partita la caccia al profilo Instagram che però non porta il nome all’anagrafe della giovane, ovvero Martina Taglienti ma bensì la si trova come MirtilleTouche, i più attenti sono riusciti a trovarla quasi immediatamente tanto che la giovane è passata in pochissimo da 57 mila followers a 60 mila e la crescita non sembra diminuire.