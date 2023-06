News Re Carlo III: vivono tra topi e uccelli morti, è disgustoso | FOTO Di Didi Kera - 9

Le condizioni igieniche in cui il sovrano li lascia vivere sono aberranti ed inconcepibili per essere nel XXI secolo.

Con l’ascesa al trono di Re Carlo III, a Buckingham Palace è iniziata la politica dell’austerity e dei tagli agli sprechi che il sovrano ha sempre voluto imporre. È sempre stato risaputo che Carlo era favorevole al risparmio, ma i troppi tagli sono andati a discapito di alcuni individui che rischiano anche la loro salute.

Ci sono elementi che non bisogna diminuire o sui quali risparmiare, perché andrebbero a discapito della salute sia fisica che mentale degli esseri viventi coinvolti. Tuttavia, Re Carlo III costringe loro a vivere in condizioni disastrose, in mezzo alla spazzatura e alle carcasse di topi e uccelli.

A rivelare i dettagli di questi scenari da vero e proprio film dell’orrore è stata un’ex guardia di reggimento che, dopo anni di costretto silenzio, ha finalmente trovato il coraggio di parlarne, rimanendo, però, sempre anonima per non avere problemi con la Corona Reale inglese.

Pare che la casa reale non badi troppo alle condizioni in cui vertono i suoi dipendenti. A rivelarlo è stata un’ex guardia di reggimento al Daily Mail: gli alloggi sembrano essere un covo di malattie e batteri, con topi e uccelli morti nei corridoi e pattumiera sparsa ovunque. Questo è lo stato in cui si trovano gli alloggi di Wellington Barracks, non lontani da Buckingham Palace.

La confessione dell’ex guardia di reggimento

“I prigionieri vivono in condizioni migliori delle nostre. Da fuori le Wellington Barracks sembrano assolutamente perfette, i turisti che si fermano a scattare foto non hanno idea di cosa succede lì dentro. È un modo veramente disgustoso di trattare i soldati che fanno un lavoro importantissimo”. L’uomo ha impiegato così tanto tempo per raccontare questi fatti perché li costringono al silenzio:

“Ci dicono semplicemente di andare a farci f… per cui abbiamo smesso di parlarne. Dopo svariati anni non ce l’ho fatta più”. Scoprire che nel 2023 ci sono ancora luoghi ridotti così a causa della negligenza dei regnanti che se ne dovrebbero occupare è pazzesco. Sembra di essere tornati nel 1800, quando Londra era invasa dalle malattie, dai topi marci e dal sudiciume incontenibile.

I reggimenti presi in causa

I reggimenti che si trovano a Wellington Barracks sono cinque: Coldstream, Grenadier, Irish, Scots e Welsh Guards. Il Daily Mail ha pubblicato le foto raccapriccianti dei vari luoghi e questo non ha di certo avuto un bell’effetto sulla Royal Family.

Lo scorso 6 maggio Re Carlo III è stato incoronato ufficialmente come sovrano; dunque, la sua politica continuerà ad essere parsimoniosa a discapito dei dipendenti che lavorano per lui. Se pensate di lavorare per la Corona Reale inglese, trovatevi altre ispirazioni. Se non volete finire in mezzo ai topi morti.