News Ferragosto a rischio: allerta meteo in diverse Regione | Arriva l’anticiclone Nerone Di Nadia Lucchesi - 10

Un’estate difficile che sembra non smettere di creare difficoltà sulla Penisola, dal caldo afoso alle piogge torrenziali.

Quest’anno abbiamo visto gli effetti del cambiamento climatico, con una estate da record con quanto riguarda gli eventi atmosferici, temperature che superavano i 40° al centro e sud Italia e tempeste dannose con grandine e forti raffiche che vento al nord.

Siamo arrivati alla settimana estiva per eccellenza, quella di Ferragosto, e nonostante tutto le temperature non sembrano essersi assestate. Dopo un iniziale periodo di fresco che ha aiutato gli italiani a riprendere fiato, adesso ci stiamo dirigendo verso l’anticiclone Nerone.

Infatti il caldo sembra essere alle porte, il picco massimo lo abbiamo superato con l’inizio della stagione estiva, ma anche in questo momento è meglio state in allerta, perché Nerone, l‘anticiclone proveniente dall’Africa avrà conseguenze su tutta Italia.

Soprattutto nei prossimi giorni prenderà il controllo della situazione atmosferica, cambiando temperature repentinamente, ha iniziato il suo percorso con lunedì 14 agosto e non ha intenzione di lasciare l’Italia ancora per un po’.

L’anticiclone Nerone metterà in ginocchio l’Italia dal 15 agosto

Il caldo è destinato a farsi sentire nuovamente con picchi molto alti, anche se non raggiungeranno le temperature passare, ci arriveranno molto vicine con un graduale ma intenso aumento delle temperature. Come detto prima, Nerone ha già iniziato il suo passaggio sulla Penisola già da lunedì 14 agosto e si intensificherà nelle giornate del 15 e del 16. Entrando nel dettaglio, martedì 15 si avrà un cielo sereno su quasi tutta Italia.

Solamente sulle Alpi si potranno notare delle variazioni, che poteranno a temporali dovuti al calore, una situazione che richiede allerta per evitare i danni delle settimane di fine luglio, massima attenzione in particolare sulle vette del Piemonte, Lombardia e Alto Adige. Si prevedono accumuli nuvolosi durante il giorno anche sull’Appennino settentrionale e nell’entroterra ligure, con brevi rovesci. Anche sull’Appennino Calabrese all’interno del Salento e della Sicilia orientale si avranno condizioni climatiche molto simili con temperature in aumento fino ai 39°C.

Le condizioni meteorologiche del 16 agosto

Le temperature continueranno ad aumentare coinvolgendo anche Toscana e Sardegna soprattutto nell’entroterra. Si potrebbero verificare, di conseguenza, dei temporali stabili e soleggiati, si noteranno variazioni climatiche durante la giornata in particolare sulle Alpi, seguite da improvvisi rovesci e temporali in particolare verranno colpite le aree orientali.

LeRegioni interessate maggiormente saranno sull’Appennino tosco-emiliano, nel Lazio-Abruzzo e in Calabria, in cui noterete variazioni importanti nel corso di tutta la giornata e possibili fenomeni isolati. Le temperature tendenzialmente rimarranno invariate dai 37 ai 39°C, in particolare nelle zone centrali e occidentali della Val Padana, una situazione simile si verificherà anche in Sardegna e Toscana.