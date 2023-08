News Ferragosto: il meteo e gli eventi climatici estremi spaccano in due l’Italia | Allerta massima Di Ambra Ferri - 10

Che tempo farà a Ferragosto? È una delle domande più quotate delle ultime settimane: ecco le previsioni complete.

Ferragosto è sempre un punto di domanda dal punto di vista meteorologico. Nella credenza comune la giornata segna la fine dell’estate e spesso è caratterizzata da temperature record. Altre volte, invece, si presenta una giornata uggiosa, che segna l’inizio della brutta stagione.

Non è facile prevedere che tempo farà il 15 agosto, ecco perché è bene monitorare le previsioni fino all’ultimo momento.

Che tempo dovremmo attenderci quest’anno? I meteorologici si sono già messi all’opera per stilare le previsioni per le prossime settimane: vediamo in dettaglio cosa ci aspetta.

Le previsioni meteorologiche di Ferragosto

Finora si è sempre parlato di una Ferragosto 2023 caldo, ma più il giorno si avvicina, più le previsioni degli esperti si perfezionano. Il consiglio, infatti, è quello di monitorare il meteo fino all’ultimo. Siamo reduci da weekend uggiosi, caratterizzati da forti temporali soprattutto nel Nord Italia. L’abbassamento delle temperature in tutta la penisola non fa ben sperare per il weekend più atteso dell’estate, eppure ci sono buone speranze che il 15 agosto sarà una giornata molto soleggiata.

Infatti, è previsto che l’anticiclone si ristabilisca sul Mediterraneo soprattutto durante il fine settimana. Ovviamente ancora presto per stilare delle previsioni meteorologiche definitive, ma pare che l’alta pressione possa persistere. Ci dovrebbe quindi essere bel tempo senza però pesanti ondate di caldo. Anche se mancano ancora diversi giorni, gli esperti stimano temperature comprese tra i 28 e i 33 ° in tutta la penisola.

Attesi picchi di temperature al centro-sud

Secondo le previsioni, quindi, dovrebbe essere un Ferragosto all’insegna del sole, ma senza il caldo eccessivo che ha caratterizzato il mese di luglio, quando il nostro paese era in copertina su tutti i giornali internazionali per le temperature record che abbiamo toccato.

É bene tenere a mente che durante l’attesissima settimana di fine estate non sono esclusi temporali, ma saranno molto brevi e focalizzati su località specifiche. Su tutto il resto della penisola, in generale, dovrebbe splendere il sole. Chi stava organizzando una grigliata o una giornata in riva al mare, quindi, stare sereno: ci sono buone probabilità che i vostri progetti vadano a buon fine.

L’unico elemento di preoccupazione è rappresentato dall’anticiclone africano, che potrebbe accelerare proprio durante la settimana di Ferragosto. Per questo motivo le temperature potrebbero toccare picchi di 25°C a 1500 metri di altitudine e superare i 40°C al suolo. Le regioni potenzialmente più colpite saranno la Sicilia e la Sardegna, seguite da quelle del centro-sud.