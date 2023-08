News Test impossibile: chi è il milionario tra i 4 | Lo risolve solo chi ha una mente geniale Di Didi Kera - 15

Tra i soggetti proposti, devi capire chi è il più ricco e lo puoi fare tramite l’osservazione di piccoli dettagli.

I diversi tipi di test che si possono facilmente trovare sul web servono ad aumentare svariate parti del nostro cervello e della nostra mente. Sfortunatamente, anche il cervello, come il resto del corpo, subisce il passare del tempo, andando sempre più a peggiorare.

Tuttavia, così come ci mentiamo in forma facendo esercizio fisico e mangiando sano, possiamo anche mantenere giovane e fresca la nostra mente con esercizi adatti a lei. Infatti, i test ci aiutano a rallentare il suo processo di invecchiamento.

Esistono diversi tipi di test: visivi, matematici, logici, sulla personalità e psicologici. Tutti richiedono di usare zone specifiche del nostro cervello, aumentano le sue capacità. Con questi tipi di test possiamo potenziare le nostre abilità visive, di percezione, di conto, di intuizione oppure semplicemente scoprire lati del nostro carattere nascosti.

Il test di oggi è del tipo visivo e logico, dato che le varianti dei test possono anche mescolarsi per rendere tutto più complicato e divertente. Nel test proposto qui di seguito si chiede di trovare chi è il personaggio più ricco tra i quattro proposti.

Test del più ricco

Per riuscire a trovare la risposta corretta, dobbiamo focalizzarci sui minimi dettagli e non lasciare nulla al caso. Sono propri i più piccoli particolari che rivelano di più di quelli messi troppo in evidenza. L’immagine mostra quattro mani con diversi accessori e dobbiamo capire chi è il milionario.

Ricordandoci sempre che le apparenze ingannano, osserviamo le mani rappresentate: la A indossa un bracciale d’oro e anelli in tre dita della mano con le unghie curate; la B ha uno smartphone e uno smartwatch ultimo modello; la C ha un vistoso orologio d’oro, un anello e un tatuaggio e la D mostra una manica di un completo elegante e tiene in mano una chiave di una macchina.

Test del più ricco-soluzione

Tenendo presenti tutti questi dettagli, possiamo trovare la risposta in modo più o meno facile. La soluzione è la mano D. Abbiamo premesso che le apparenze ingannano e questo ne è un esempio. Gli accessori indossati dagli altri non sono veri e l’orologio e il telefono sono contraffatti. Soltanto la D ha una manica di un completo elegante e una chiave elettrica di una macchina.

La D non ostenta nulla perché non ha bisogno di farlo, dal momento che è veramente milionario. Mentre tutti gli altri, consci di possedere poco e niente, cercano in tutti i modi di apparire al meglio. Anche con oggetti falsi. Se avete risolto questo test, la vostra mente è difficile da ingannare, altrimenti allenatevi ancora.