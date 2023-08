News Viaggiare in prima classe: trucchetto per non pagare di più | Lusso sfrenato Di Mia Lonigro - 16

Viaggiare in prima classe senza spese extra: I consigli di Cierra Misst su TikTok saranno utilissimi per voi viaggiatori compulsivi.

Nel vasto universo dei social media, piattaforme come TikTok hanno dimostrato di essere una miniera d’oro per consigli e trucchi su svariati argomenti, compreso il mondo dei viaggi. Tra i tanti creatori di contenuti, emerge Cierra Misst, che condivide con il suo pubblico una serie di suggerimenti per vivere l’esperienza di viaggio in prima classe senza dover svuotare il portafoglio.

La Prima Classe è universalmente conosciuta per essere sinonimo di comfort e lusso: spazio extra, pasti raffinati e persino prodotti di bellezza a disposizione dei passeggeri. Insomma, un trattamento a cinque stelle nel cielo. Tuttavia, Cierra ci mostra che non è necessario spendere una fortuna per godere di queste comodità.

Il primo trucco suggerito è quello di prenotare posti nelle ultime file dell’aereo. In molti casi, è probabile che i passeggeri vengano riposizionati in posti più avanti, inclusa la Prima Classe. La ragione sta nel bilanciamento del peso dell’aereo: per partire in sicurezza, è necessario avere un giusto equilibrio tra i passeggeri e il carico.

Di solito, ci sono più bagagli sistemati nella parte posteriore dell’aereo, e questo permette di spostare alcuni passeggeri in posti più avanti, compresa la pregiata Prima Classe. Questa pratica è utile anche per risparmiare carburante durante il volo.

Il secondo consiglio

Un’altra tecnica suggerita da Cierra è l‘overbooking. Molte compagnie aeree adottano questa pratica, consentendo la vendita di posti in più rispetto a quelli effettivamente disponibili, poiché è previsto che alcuni passeggeri potrebbero non presentarsi. Tuttavia, quando tutti i passeggeri si presentano, le compagnie si trovano costrette a fornire rimborsi o a offrire voucher per aiutare con gli alloggi e la riprogrammazione dei voli.

In questo scenario, Cierra consiglia di chiedere un upgrade alla Prima Classe, dato che, con buona probabilità, l’azienda sarà disposta a concederlo come forma di scusa per l’inconveniente subito. È importante sottolineare che questi consigli potrebbero funzionare in alcune situazioni, ma non sempre sono garantiti.

Vivere un’esperienza di lusso

Le politiche delle compagnie aeree variano e non tutti i voli offriranno le stesse possibilità di upgrade. Inoltre, bisogna ricordare che il trattamento di Prima Classe è solitamente riservato a membri di programmi frequent flyer o a chi ha acquistato biglietti di classe superiore.

In conclusione, seguire i suggerimenti di Cierra Misst su TikTok potrebbe rivelarsi una piacevole sorpresa e una possibilità per vivere una breve esperienza di lusso durante il volo. Tuttavia, viaggiare in Prima Classe senza pagare extra rimane un privilegio riservato solo a pochi, ma nulla vieta di provare a migliorare il proprio viaggio con un pizzico di astuzia e un po’ di fortuna.