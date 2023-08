News Sabrina Salerno: spunta una rarissima foto del figlio | Ma somiglia troppo a un volto noto Di Didi Kera - 25

La soubrette ha postato alcuni scatti sui social che la ritraggono assieme al figlio, mostrando come siano uniti.

Sabrina Salerno è una delle showgirl e cantanti più apprezzate del panorama televisivo e musicale italiano. Il suo boom di successo e notorietà è nato negli anni ’80, trasformandola in un vera e propria icona di quegli anni.

A garantirle il successo è stata senza dubbio la sua bravura, ma anche la sua bellezza: un fascino e un fisico tipico da donna mediterranea, anche un po’ pin-up. Nel corso della sua carriera, Sabrina ha partecipato a diverse trasmissioni televisive. Ad esempio, la Salerno è stata una delle concorrenti nel programma condotto da Milly Carlucci, ovvero Ballando con le stelle.

Per quanto riguarda la vita privata, la Salerno è sposata dal 2006 con Enrico Monti, un imprenditore nel settore tessile. I due hanno anche avuto un figlio, Luca Maria Monti, nato nel 2004. Sabrina è molto attiva sui social e, qualche mese fa, ha attirato l’attenzione dei suoi followers per alcuni scatti pubblicati.

Stiamo parlando di diverse fotografie che mostrano come mamma e figlio si vogliano molto bene. Questi scatti sono stati apprezzati molto dai fan della soubrette e non sono mancanti commenti positivi e vari auguri.

Il post di Sabrina Salerno per il figlio Luca

La showgirl ha pubblicato su Instagram alcuni scatti con il figlio in occasione del suo compleanno e, ad accompagnare le foto, ha anche scritto: “Auguri di buon compleanno piccolo grande uomo. Chi ti conosce sa quanto tu sia strutturato e determinato, che tu possa raggiungere tutto ciò che desideri in questo anno così particolarmente importante. Ti amo”.

Dopo la prima foto con questa didascalia piena di affetto materno, si sono susseguite altre foto che mostrano sempre mamma e figlio sorridenti e felici. Anche i fan della Salerno si sono uniti agli auguri fatti a Luca. Sabrina pubblica spesso foto della sua quotidianità e così i suoi followers sono sempre rimanere aggiornati sulla cantante.

La parole di Sabrina Salerno sul figlio Luca a Verissimo

Durante il corso di un’intervista rilasciata qualche mese fa a Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin, la Salerno ha speso parole dolci e piene d’amore nei confronti del figlio Luca. La showgirl ha dichiarato:

“Io ho sempre parlato tanto con lui e di tutto. Sempre da genitore non da amica. Lui si confida con me, mi dice tutto, anche perché io non l’ho mai attaccato”. Con queste frasi Sabrina Salerno ha descritto il suo rapporto con l’adorato figlio Luca Maria Monti.