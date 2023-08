News Lorella Cuccarini nasconde qualcosa: “È in un posto segreto” | Ecco di cosa si tratta Di Ambra Ferri - 10

Lorella Cuccarini rivela un particolare di cui non aveva mai fatto parola. L’insegnante di Amici questa volta ha davvero sorpreso tutti.

La coach di canto si è lasciata andare a una confessione inedita su un dettaglio particolare che la caratterizza. Nessuno, infatti, sapeva che la Cuccarini ha un tatuaggio. Ma dove è nascosto e qual è il suo significato?

É stata ed è tuttora una delle showgirl più amate dagli italiani, che con la sua musica e con i suoi balli ha portato allegria nelle case e ha fatto ballare dai più grandi ai più piccini. Negli ultimi anni la vediamo impegnata nel ruolo di coach presso la scuola di Amici, il programma di Maria De Filippi.

Entrate inizialmente come prof di ballo, da due anni si è dedicata alla categoria canto, grazie alla quale fa sperimentare ai suoi alunni tutti i generi di arte, dal canto fino al musical.

Lorella Cuccarini e il tatuaggio segreto

Per anni ha lavorato in Rai al fianco di Alberto Matano come co-conduttrice de La vita in diretta. La collaborazione si è bruscamente interrotta nel 2020 quando non è stata riconfermata, ecco perché poi è approdata in Mediaset. Ancora oggi, la Cuccarini non perde occasione di mandare frecciatine velenose al suo ex collega.

Il ruolo offertole da Maria le piace tantissimo, perché le permette di stare a contatto con i giovani talenti e di esprimere tutta la sua vicinanza e la sua vena creativa. Proprio perché sta vivendo un periodo molto positivo della sua vita anche sotto il punto di vista lavorativo, Lorella è così serena da lasciarsi andare a confessioni mai fatte prima.

La rivelazione su Instagram

Di recente la prof di canto ha aperto un canale Youtube dal titolo Un caffè con. Attraverso la piattaforma, intervista vari colleghi e personaggi dello spettacolo fornendo un quadro più completo delle loro personalità. Non solo youtube, Lorella Cuccarini è molto attiva anche su altri social come Instagram, dove un fan le ha chiesto se avesse dei tatuaggi. Tutti pensavano che non fosse così, ma Lorella sorpreso i suoi followers raccontando di averne solo uno: “Piccolo, ma in un posto segreto”, ha detto.

Ora tutti si chiedono dove abbia il tatuaggio segreto e perché non ne abbia mai fatto parola. Secondo l’opinione di molti potrebbe essere dedicato al marito, Silvio Testi con cui è felicemente sposata da 31 anni. I due sono ancora molto innamorati e la loro relazione prosegue a gonfie vele: ci sono buone possibilità che Lorella abbia fatto una pazzia per amore.