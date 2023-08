News Silvia Toffanin: le parole di suo padre su Pier Silvio sono brutte | La verità viene a galla solo ora! Di Mia Lonigro - 20

Silvia Toffanin confessa alcuni particolari sul rapporto tra Pier Silvio e suo padre: gli inizi di una lunga storia d’amore.

Nel mondo glamour delle celebrità, poche storie d’amore riescono a catturare l’attenzione del pubblico come quella tra Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi. Un amore che ha attraversato gli alti e bassi della vita, costruendo nel tempo una solida famiglia e dimostrando che il legame tra due persone può superare ogni ostacolo.

Dopo un inzio in sordina, con il passare del tempo, la coppia ha costruito una solida famiglia, dando vita ad un’unione basata sull’amore reciproco e la comprensione. Nonostante le sfide e le pressioni dell’opinione pubblica, Silvia e Pier Silvio sono riusciti a superare vari ostacolo, dimostrando la forza del loro legame.

Recentemente, si è diffusa la notizia che Piersilvio Berlusconi è prossimo alle nozze con la sua compagna di vent’anni. Secondo alcuni l’AD di Mediaset avrebbe promesso a suo padre, Silvio Berlusconi durante uno degli ultimi ricoveri prima di morire, le nozze con la Toffanin data la solidità del loro rapporto. Sarà davvero così?

Intanto, l’imprenditore si sta dedicando completamente all’azienda di famiglia in seguito alla scomparsa di suo padre avvenuta a metà giugno, una morte che ha lasciato un vuoto nella famiglia Berlusconi. Al suo fianco la conduttrice e madre dei suoi figli Silvia, con cui le cose procedono a gonfie vele anche dopo tanti anni.

Le dichiarazioni di Silvia Toffanin

In una recente intervista rilasciata a “Grazia”, Silvia Toffanin si è lasciata andare ai ricordi dei primi tempi della sua storia con Piersilvio. Ha condiviso come suo padre fosse inizialmente diffidente e geloso della loro relazione, ma col tempo ha imparato ad accettare e apprezzare la scelta di sua figlia.

“A mio padre l’ho presentato un anno dopo. La prima cosa che ha detto a Pier Silvio? Io comunque sono dell’Inter” ha dichiarato la Toffanin nell’intervista. Anche quando era più piccola ha sperimentato la gelosia di suo papà: “Ogni tanto mi permetteva di andare in discoteca, a condizione che mi accompagnasse lui” e ancora “Inutile dirgli di andarsene a casa per tornare a riprendermi. Non si muoveva da lì”.

La carriera di Silvia

La carriera di Silvia Toffanin ha brillato nel mondo televisivo. Grazie alla sua professione di indossatrice ha viaggiato per il mondo, intervistato celebrità e portato avanti programmi di grande successo. L’appoggio di sua madre è stato fondamentale in questo percorso, fornendo a Silvia la fiducia e l’ispirazione necessarie per raggiungere le vette della sua carriera.

“Vai, viaggia‘, diceva mamma, ‘non fare come me che sono rimasta qui”. Anche suo padre era dello stesso avviso come se i suoi genitori avessero voluto comunicarle, dice la Toffanin nell’intervista,: “Io ti ho insegnato a camminare, ora tocca a te”. Ed in effetti, Silvia ha poi preso il volo prima come Letterina a Passaparola poi come affermata conduttrice di Verissimo.