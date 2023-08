News Attenti a questi tre segni zodiacali: sono malvagi e difficili | Meglio girargli alla larga Di Mia Lonigro - 17

L’Oroscopo indica ben tre segni zodiacali da cui diffidare per la loro natura particolarmente infima. Ecco di quali si tratta!

Incredibile ma vero: ci sono alcuni segni zodiacali, tre nello specifico, che per diverse motivazioni vengono considerati i più malvagi ed arrivisti. Tra i vari segni, infatti, questi tre hanno dimostrato di non comportarsi per nulla bene in primis con se stessi ma anche con chi li circonda.

Quando ci si ritrova dinnanzi ad una di queste persone che per tornaconto personale farebbe di tutto, è molto importante stare attenti ed imparare a preservarsi. L’uomo in quanto animale sociale è portato a legarsi al prossimo e spesso si fa abbindolare da alcuni atteggiamenti ma rimane inevitabilmente ferito.

Ovviamente ogni persona è diversa ed è difficilissimo generalizzare: tuttavia, questi tre segni hanno caratteristiche comune e atteggiamenti ripetuti che hanno portato la gente a considerarli come altamente inaffidabili e pericolosi. Di quali stiamo parlando?

Si tratta del segno del Leone, Cancro e Vergine la cui natura può mettere in difficoltà coloro che li circondano e gli altri segni dello Zodiaco. E’ bene, però, considerare che l’Oroscopo non è una scienza esatta ovviamente e che l’astrologia dà solo indicazioni generiche: ognuno si farà, così, la propria idea.

Il Leone e il Cancro

Uno dei segni considerati tra i più “cattivi” è il Leone che per indole è un protagonista e megalomane. I Leone adorano stare al centro dell’attenzione ma agiscono soprattutto discapito delle persone che hanno attorno. Trovano sempre il modo di proteggere loro stessi ferendo il prossimo senza alcun tipo di rimorso. Inoltre, quando si sentono attaccati e colpiti nell’orgoglio tendono a scappare senza fornire alcun tipo di spiegazione o chiarimento.

Un altro segno insopettabilmente malvagio è il Cancro. All’apparenza buono e mansueto nasconde il più delle volte scopi assolutamente arrivisti. Coloro che sono nati sotto il segno del Cancro ottengono sempre quello che vogliono ma lo fanno colpendo dapprima i loro stessi amici. Sono spesso persone lunatiche, volubili e poco affidabili e portano rancore per questioni passate rimuginando su eventi che non hanno più senso di esistere.

Il segno della Vergine

Il terzo segno da cui diffidare assolutamente è la Vergine. Anche chi è della Vergine ha un’apparenza ben diversa da quella che è la loro reale natura. Sembrano, quindi, persone buone e comprensive ma spesso fanno tutto per ottenere qualcosa che giova esclusivamente loro stessi, non dando mai nulla per nulla. Scappano una volta raggiunto l’obiettivo e abbandonano, così, gli amici. I Vergine sono poi dei mentitori seriali: fingono sensibilità quando in verità mettono nei guai i più buoni.

Insomma, per queste motivazioni sopra elencate è bene fare attenzione quando ci si approccia ai suddetti segni zodiacali. Non si tratta di emarginalizzarli o di farne tutta un’erba un fascio, ma è importante prestare attenzione a non cadere nelle trappole di uomini e donne che non conoscono generosità ed altruismo.