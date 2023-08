News Giovanna Civitillo sincera su Amadeus: “Carriera finita per sempre…” | Durissimo colpo Di Mia Lonigro - 25

In un’intervista senza freni Giovanna Civitillo racconta un dettaglio specifico del matrimonio con Amadeus e riguarda il suo lavoro.

Il mondo dello spettacolo è spesso un terreno fertile per storie d’amore che incantano il pubblico. E tra queste, la relazione tra Giovanna Civitillo e Amadeus emerge come un esempio di affetto genuino e di forza incondizionata.

L’inizio di questa affascinante storia d’amore risale al set del programma televisivo “L’Eredità”, dove Giovanna Civitillo ha affascinato Amadeus con i suoi movimenti sinuosi e il suo carisma contagioso quando ricopriva il ruolo di soubrette del game show. Da quel momento, è stato chiaro che c’era qualcosa di speciale tra loro, un’attrazione che andava oltre l’ovvio.

Il legame tra i due è cresciuto e si è sviluppato in un amore duraturo, superando le sfide e le controversie che a volte accompagnano la vita sotto i riflettori. Tuttavia, come spesso accade nel mondo dello spettacolo, le storie d’amore non sono esenti da critiche e pettegolezzi.

Giovanna Civitillo è stata oggetto di accuse di nepotismo quando le sono stati assegnati programmi durante la settimana di Sanremo, l’acclamata kermesse musicale italiana, condotta per diverse edizioni proprio da suo marito Amadeus. Le voci insinuavano che il suo coinvolgimento fosse dovuto al suo rapporto con Amadeus. Tuttavia, la coppia ha affrontato queste speculazioni con dignità e ha continuato a dimostrare la propria professionalità e passione per il loro lavoro.

L’intervista a Domenica In

In un’intervista emozionante con Mara Venier a “Domenica In”, Giovanna Civitillo ha condiviso dettagli intimi del suo rapporto con Amadeus. Ha rivelato che, nonostante alcune rinunce nel suo percorso nello spettacolo per costruire una famiglia, ha realizzato il suo sogno di avere una famiglia amorevole con lui.

“Incontrare Ama è stata la fine della mia carriera televisiva…. Mi ha stravolto la vita, ma in meglio“, ha spiegato a Mara. “Con lui ho realizzato il mio vero sogno, quello di costruire una bella famiglia, e di avere un figlio meraviglioso. Non rimpiango nulla, sono proprio felice“, precisando però in seguito.

L’amore di Giovanna per Amadeus

Tuttavia, nonostante stiano insieme da diversi anni e Giovanna sia ormai abituata a questo cambio di vita, è ancora difficile per la donna ripensare ad aver rinunciato, almeno in parte, alle sue passioni lavorative: “Quando vado a teatro, piango al momento dell’applauso, perché mi è costato rinunciare ad una cosa che per me era importante…“.

Ha ammesso che il suo amore per Amadeus e il loro adorato figlio Jose superano qualsiasi difficoltà o sacrificio. Questa confessione sincera ha gettato luce su una parte meno conosciuta della sua vita, mostrando la forza e la dedizione che sottendono il loro rapporto. “Sono la moglie di Amadeus, e sono orgogliosa di esserlo. Lo amo tanto, l’ho sposato e ne sono felice”, ha affermato fiera nell’intervista aggiungendo poi in un’altra dichiarazione com’è vivere con il celebre conduttore: “Come si vive? Prendendolo in giro dalla mattina alla sera!”.