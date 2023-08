News Trova le differenze edizione Vip: guarda la foto di Roberta Di Padua e trova le differenze in 10 secondi Di Camilla Conti - 12

Hai lo sguardo di falco? Scoprilo con questo gioco di trovare le differenze, nella foto il volto noto di Uomini e Donne.

Allenare il proprio cervello è sempre uno dei migliori modi per mantenerlo attivo e sempre giovane, per farlo, spesso, si utilizzano dei test che attivano proprio i centri nervosi. Tra i vari giochi da fare, tra i più divertenti e stimolanti, c’è proprio quello di trovare le differenze.

Nella foto che vi proponiamo, avrete sicuramente riconosciuto uno dei volti più amati e noti del programma di Uomini e Donne, la sua popolarità nasce proprio dal suo carattere forte, famose le sue discussioni accese e le rivalità.

Stiamo parlando proprio di Roberta Di Padua, dama del trono Over che dopo un periodo di assenza è tornata a sedersi nel parterre femminile inizialmente per mettere in chiaro il suo rapporto con l’ex tronista Davide Donadei.

Nel tempo della sua permanenza a Uomini e Donne è stata poi invitata a fermarsi da Alessandro Vicinanza, con il quale ha iniziato una frequentazione che ha portato ad alti e bassi, ma alla fine la loro relazione è finita quando lui ha perso la testa per Ida Platano.

Trova le differenze nelle due doto di Roberta Di Padua

Uno sguardo poco attento potrebbe pensare che le due foto siano identiche, ma non è assolutamente così, infatti ci sono ben quattro dettagli nascosti che differenziano le due immagini, ma non sono assolutamente facili da individuare. Sei pronto a raccogliere la sfida e riuscire a scovarli in 10 secondi?

Non è una sfida facile, il colpo d’occhio è un’arte, ma sicuramente si può allenare la vista nel trovare i piccoli dettagli nascosti che fanno la differenza tra le due foto. Questo esercizio vi porterà a essere sempre più veloci a individuare le differenze e i dettagli anche in altri ambiti.

La soluzione del test visivo

Anche se alcune cose sono ancora un mistero su Roberta Di Padua, per esempio se tornerà a settembre a Uomini e Donne e cosa avrà in serbo per la prossima stagione che si appresta ad arrivare, per adesso possiamo svelarvi solo la soluzione al test visivo.

Come detto precedentemente erano quattro le differenze davvero minime tra le due immagini, e sono state evidenziate con alcuni cerchi così che siano immediatamente individuate. Siete riusciti a trovarle in 10 secondi o avete avuto bisogno di più tempo?

Se ti sei divertito con questo test allora provane un’altro, il tuo cervello ringrazierà, continua ad allenarti.