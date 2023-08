News Tragedia sul set a Roma: vittima il giovanissimo, corsa in ospedale e ricovero d’urgenza | Errore fatale Di Marina Drai - 19

È accaduto un episodio molto pericoloso sul set di un film a Roma e un giovane è finito in ospedale.

Di recente su un set cinematografico è accaduto un episodio terribile che sarebbe potuto finire in una vera tragedia. Non è la prima volta che succedono eventi del genere; il più conosciuto è forse quello accaduto sul se de Il Corvo, dove Brandon Lee perse tragicamente la vita per un colpo di una pistola che doveva essere a salve.

Un altro episodio terribile è quello avvenuto nel 1993, durante le riprese del film The Twilight Zone: The Movie, quando due membri del cast, Vic Morrow e Myca Dinh Le, e un bambino vietnamita di sei anni, Renee Shin-Yi Chen, furono uccisi dall’abbattimento di un elicottero durante una scena di guerra. L’incidente fu causato da una serie di errori di valutazione da parte del team di produzione.

Più recentemente, nel 2016, durante le riprese del film Rust, l’attrice Halyna Hutchins fu uccisa e il regista Joel Souza fu ferito da un colpo di pistola sparato dall’attore Alec Baldwin. L’incidente fu causato da una pistola caricata con un proiettile vero, che non era stata controllata prima dell’uso.

Quasi sempre questi episodi sono stati causati da distrazioni e mancanze dei membri del cast, ma ciò che è accaduto a Roma sembra avere dell’incredibile.

Panico sul set a Roma

L’episodio è accaduto a Roma, precisamente presso il centro cinematografico Videa. Durante l’allestimenti della scenografia per alcune scene di un film, gli operatori si sono accorti di essere stati circondati da api: gli insetti, si è scoperto in seguito, avevano costruito decine di nidi nella location e, disturbate dagli operatori, erano uscite allo scoperto.

Subito la troupe ha contattato un apicoltore della zona, un giovane che si è subito prodigato per allontanare le api dal set. Purtroppo l’apicoltore è stato punto da diverse api ed è stato ricoverato d’urgenza in ospedale. Tra gli operatori è scoppiato nuovamente il panico e hanno deciso di chiamare un altro apicoltore, Andrea Lunerti, per salvarli dall’invasione.

Le parole dell’esperto

Lunerti fortunatamente è riuscito ad allontanare le api senza fargli del male, così la troupe del film ha potuto continuare con le sue attività. “Federico, uno dei responsabili tecnici degli studi che ci ha chiamati nel primo pomeriggio, ci ha spiegato che le api sono riuscite a entrare nel casco dell’apicoltore mentre stava cercando di rimuovere i favi, pungendolo ripetutamente” ha spiegato Lunerti.

Il giovane ha cercato di proteggersi, ma nel modo sbagliato: “Ha abbassato velocemente il mezzo di sollevamento, attirando la furia dello sciame in basso, e facendo pungere anche altre persone presenti” ha aggiunto Lunerti. Fortunatamente le altre persone non sono risultate gravi. Il giovane apicoltore ora è sotto le cure dell’ospedale e si spera che si riprenderà presto.