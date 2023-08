News Mauro Corona, spunta la foto rarissima di sua figlia | Di una bellezza astonomica Di Marina Drai - 13

Conoscete la figlia di Mauro Corona? È una donna bellissima che ha dovuto affrontare una malattia molto grave.

Scrittore, opinionista, alpinista e scultore ligneo, Mauro Corona è conosciuto in Italia per le sue arrampicate e i libri best seller in cui ha raccontato le sue imprese. Molto apprezzato tra gli alpinisti, nella sua carriera ha scalato numerose vette italiane ed estere e ha aperto più di 300 vie di arrampicata nelle Dolomiti Friulane.

La sua passione per le scalate e le montagne è nata quando era bambino e seguiva suo padre nelle battute di caccia, nei monti attorno alla contrada di San Rocco. Da piccolo Corona si è appassionato anche alla lettura e alla scrittura, e anche alla scultura lignea, passione trasmessagli da suo nonno intagliatore.

Nel 1977 ha iniziato ad attrezzare le falesie di Erto e Casso, rendendole una delle mete più frequentate oggi dagli alpinisti di tutto il mondo. Negli anni successivi ha scalato le montagne del Friuli, poi si è spinto fino in Groenlandia e California per scalare le pareti della Yosemite Valley.

La sua attività è diventata talmente conosciuta e apprezzata, e diverse vie di scalata portano la sua firma. Negli anni ha portato avanti anche le altre sue passioni, dedicandosi per diverso tempo alla scultura e migliorando le sue conoscenze tecniche e artistiche.

La carriera di scrittore

Nel 1997 un amico giornalista pubblicò alcuni racconti di Mauro Corona su Il gazzettino, facendolo conoscere ai lettori. Da quel momento Corona ha cominciato a scrivere e pubblicare diversi libri, dedicato per lo più alla vita e alle tradizioni dei paesi della Valle del Vajont.

Nei suoi libri Corona racconta del profondo rapporto tra l’uomo e la natura, spesso malinconico. Lo scrittore ha sempre affrontato tematiche legate alle proprie radici e all’incombenza della tecnologia e del progresso che, secondo lui, cambiano il rapporto con la natura ed evolvono sempre più velocemente.

La figlia di Mauro Corona

La figlia di Mauro Corona si chiama Marianna ed è una bellissima donna di 44 anni. La somiglianza col padre è incredibile: i due sembrano quasi due gocce d’acqua. La donna oggi insegna yoga ed è appassionata dei paesaggi montani, passione ereditata direttamente dal padre.

Marianna ha dovuto affrontare una malattia terribile quando aveva 38 anni: la donna ha combattuto contro un cancro al colon che le ha fatto rivalutare la sua intera vita. Fortunatamente le cure hanno avuto effetto ed è sopravvissuta; Marianna ha poi raccontato la sua esperienza nel libro Fiorire tra le rocce. La donna è molto legata al padre e i due si sentono e vedono spesso.