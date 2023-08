News Trovi sempre la persona sbagliata? Dipende dal tuo segno zodiacale | 3 segni da cancellare Di Luna Vespri - 17

Se fai fatica a trovare l’anima gemella, potrebbe dipendere dalle tue caratteristiche zodiacali! Ecco i tre segni non pronti a una relazione.

Quanti in cerca dell’amore finiscono per incontrare la persona sbagliata? Purtroppo, al cuore non si comanda, e quando i sentimenti si fanno sentire non c’è via di scampo, e si tende a idealizzare qualsiasi situazione che si viene a creare insieme alla persona desiderata.

Tuttavia, spesso questi sentimenti e sensazioni sono rivolte alla “persona sbagliata”, dal momento che questa potrebbe non avere le stesse finalità, o la stessa intensità di vivere il rapporto, rischiando di cadere in una relazione a senso unico.

Le relazioni sono belle quando si è in due, quando si è alla pari, è per questo che bisogna fare attenzione a delle particolarità, che spesso non dipendono neppure dalle singole particolarità caratteriali di ciascuno ma sono influenzate da qualcos’altro.

Si tratta del proprio segno zodiacale, che interagisce con il carattere di ognuno di noi, e per queste tali caratteristiche si riversano nei rapporti sentimentali. Così, se per caso rientrate tra chi non riesce mai a trovare la persona giusta, potrebbe essere perché siete o incontrate questi tre segni zodiacali.

I tre segni più lontani dall’amore

I nati sotto il segno dei Pesci sono sognatori empatici, guidati dalle emozioni che tendono sempre a vedere il buono che c’è in ogni persona. Spesso sono attratti da persone molto carismatiche e misteriose e, tuttavia, c’è il rischio che vengano coinvolti da persone che poi si rivelano non essere all’altezza delle loro aspettative.

La loro inclinazione compassionevole li spinge a perdonare facilmente, persino in situazioni relazionali tossiche. Per i Pesci, l’idealizzazione del partner rappresenta una sfida comune. Grazie alla loro natura da sognatori, tendono a proiettare le loro fantasie romantiche sulle persone che incrociano sulla loro strada. Questo atteggiamento può portarli a trascurare segnali di allarme o evidenti difetti, avvolgendoli in un mondo di illusioni. Come risultato, i Pesci potrebbero ritrovarsi intrappolati in relazioni che non soddisfano le loro necessità emotive.

Cancro e Sagittario

Per quanto riguarda i Cancro, possiedono un cuore gentile e un istinto protettivo. La loro empatica natura e intuizione pronunciata li rendono eccellenti ascoltatori e compagni fedeli. Tuttavia, questa stessa empatia può spingerli a investire energie emotive in individui che potrebbero non essere disposti a ricambiare con lo stesso affetto. Un elemento cruciale che influisce sui Cancro è la paura dell’abbandono. Questo timore li spinge a cercare stabilità e sicurezza nelle loro relazioni. Tuttavia, talvolta possono finire con partner che sfruttano la loro dedizione e generosità, lasciandoli con il cuore spezzato.

Infine, troviamo i Sagittario, riconosciuti per la loro natura avventurosa e indipendente. Amano l’eccitazione e il nuovo, spesso attratti da partner che condividono la loro passione per il viaggio e l’esplorazione. Nonostante ciò, questa sete di libertà potrebbe condurli ad evitare coinvolgimenti emotivi profondi. Il punto debole dei Sagittario è la loro apprensione verso il coinvolgimento. Nutrono il timore di essere intrappolati e privati della propria libertà. Questa paura potrebbe portarli ad evitare relazioni significative o addirittura a comportamenti infedeli, quando avvertono una sensazione di intrappolamento.