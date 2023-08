News Tragedia nel cinema: il famoso attore muore a soli 25 anni | L’annuncio straziante Di Camilla Conti - 12

Il mondo del cinema e dello spettacolo oggi piange una morte devastante, i giovane attore aveva solo 25 anni.

Trovato deceduto nella casa di famiglia Oakland, in California, Angus Cloud lascia i cari, gli amici e i tantissimi fan che dopo aver appreso la notizia non hanno potuto fare altro che piangere la sua prematura scomparsa.

Angus aveva solo 25 anni ed era diventato molto popolare grazie alla serie di successo prodotta dalla HBO Euphoria in un ruolo tra i più amati dal pubblico, quello dell’introverso e particolare Fezco, spacciatore e animo turbato ma buono.

A dare la notizia del decesso del giovane è stata proprio la sua famiglia tramite uno straziante comunicato stampa che racconta di due tragedie: “È con il cuore pesante che oggi abbiamo dovuto dire addio a una persona incredibile. Come artista, amico, fratello e figlio, Angus era speciale per tutti noi in tanti modi”. Inizia così il messaggio.

Soltanto una settimana prima era morto suo padre, considerato dallo stesso il suo migliore amico, un dolore che non riusciva a superare cadendo in una profonda depressione. Angus ha portato avanti importanti dialoghi rispetto alla salute mentale, di cui soffriva e combatteva da tempo. Adesso l’annuncio della sua scomparsa è un colpo al cuore.

Le cause della morte di Angus Cloud

Come riportato, nella giornata del 31 luglio la madre del giovane attore ha chiamato il 911 denuncia la possibile overdose, una volta che i soccorsi sono arrivati prontamente sul posto non hanno potuto fare altro che accertarne la morte, anche se per adesso non sono ancora chiare le cause. Si avranno maggiori informazioni in seguito all’autopsia disposta dalle autorità californiane.

Azzardare il suicidio è sicuramente una strada plausibile, ma non assoluta, la battaglia di Angus per la salute mentale non è mai stata tenuta segreta, tanto che la stessa famiglia nel comunicato rilasciato ha aggiunto: “La settimana scorsa aveva seppellito suo padre e stava lottando duramente con quella perdita. L’unico comfort che abbiamo è sapere che Angus si è riunito con suo papà, che era il suo migliore amico”.

Una carriera stroncata sul nascere e una vita troppo giovane distrutta

Angus Cloud, classe 1998, non era un attore, tanto che quando è stato scelto per la parte di Fezco in Euphoria aveva inizialmente rifiutato perché non aveva mai recitato, ma era stato notato dalla direttrice dei casting, Jennifer Venditti, mentre lavorava in un ristorante di Brooklyn. Però la sua interpretazione è stata acclamata sia dal pubblico che dalla critica, proprio per la sua veridicità e delicatezza.

Il suo talento innato aveva fatto sì che fosse scritturato per altri progetti, tra cui i film Your Lucky Day e Freaky Tales, che adesso si trovano entrambi in fase di post produzione, quando usciranno sarà un altro duro colpo vedere Angus nel suo mondo a cui dovremo rinunciare per sempre.