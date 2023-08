News Vite al Limite: coniugi rischiano di morire, corsa in ospedale e intervento urgente | Drammatico Di Didi Kera - 8

Il programma mostra come la forza di volontà possa fare miracoli, mettendo sempre a dura prova le doti del Dottor Nowzaradan.

Vite al Limite è un docu-reality dove vengono raccontate le storie di molte persone che hanno problemi di peso causati da altrettanti problemi con il cibo. Praticamente quasi in tutti i casi presi in considerazione, i pazienti della clinica del Dottor Nowzaradan hanno avuto traumi passati che li hanno portati a rifugiarsi nel cibo.

Così facendo, queste persone creano un legame malsano con il cibo e arrivano a pesare anche oltre i 300kg. Il compito del Dr. Nowzaradan è quello di assistere i suoi pazienti nel loro percorso dimagrante, spingendoli a fare una dieta, esercizio fisico ed anche qualche seduta da uno psicologo. La maggior parte delle volte il metodo del dottore funziona e questa è una delle tante volte.

La storia di Nathan e Amber, marito e moglie, ha appassionato molti telespettatori perché i due hanno deciso di sottoporsi alle cure del medico assieme, dimostrando che il vero amore può affrontare qualsiasi ostacolo.

A decidere di farsi aiutare dal dottor Nowzaradan in modo definitivo è stato Nathan Prater che, poco dopo, è riuscito a convincere anche sua moglie a iniziare questo percorso con lui. L’uomo, all’inizio della sua impresa, pesava circa 280 kg e la prima cosa che gli è stato imposto di fare è stata una dieta ferrea.

I rimedi della clinica

Il medico ha imposto a Nathan una dieta ferrea in modo tale da permettergli di perdere quel peso necessario per poterlo poi operare ed inserirgli il bypass gastrico. La dieta consiste nel mangiare i pasti assegnati e mai andare oltre, altrimenti ci potrebbero essere delle ricadute.

In pochissimo tempo, Prater ha perso 50 kg e la sua discesa verso una vita più salutare ha iniziato a prendere il via. Sia Nathan che Amber avrebbero rischiato di perdere la vita se avessero continuato ad avere il medesimo stile di vita. La coppia si è conosciuta nel 2011 e le loro abitudini alimentari erano così estreme che, se non avessero voluto ricominciare da capo, sarebbero stati spacciati.

Nathan e Amber oggi

Amber aveva già subito un’operazione per perdere peso quando aveva 16 anni, ma dopo il parto ha avuto una ricaduta. Il dottor Nowzaradan ha deciso di far percorrere il medesimo cammino ai coniugi e questa è stata un’idea geniale, dal momento che marito e moglie si supportavano e sostenevano a vicenda.

Oggi vivono ancora in Texas, nella città di Montalba, e seguono alla lettera le indicazioni del medico. Entrambi lavorano nell’ambito dell’istruzione e sono ancora molto innamorati. Le difficoltà hanno avvicinato molto questa coppia e i rimedi del dottor Nowzaradan hanno fatto centro, di nuovo.