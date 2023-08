News Nuova truffa della cartina: ti rubano il cellulare subito | Attenzione ci stanno cascando tutti Di Luna Vespri - 17

Fate attenzione a questa nuova truffa: in un attimo potreste essere derubati senza che ve ne accorgiate.

Le truffe sono sempre state un problema per la società, ma con l’avvento della tecnologia e l’espansione della comunicazione digitale, i truffatori hanno trovato nuovi modi per ingannare le persone.

Queste truffe possono variare dalle frodi finanziarie alle truffe online più sofisticate, ma tutte condividono l’obiettivo di sottrarre denaro e beni personali, per questo bisogna prestare sempre la dovuta attenzione anche nella vita quotidiana.

È anche vero che il tasso di criminalità varia in base alla città in cui ci si trova, ma i malintenzionati ci sono dappertutto e le tecniche sviluppate per colpire il prossimo sono sempre più specifiche. Ed è impensabile evitare determinati posti, o di prendere mezzi affollati come la metro, in cui possono verificarsi più spesso queste situazioni spiacevoli.

Che si tratti del furto di una borsetta o di pochi soldi dal portafoglio, è sempre una violazione del proprio spazio vitale, che causa danni anche morali. L’ultima incredibile trovata però, è davvero impensabile.

Cellulare rubato in un secondo: il trucco

La notizia sconvolgente è stata condivisa dal noto inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli data l’esperienza vissuta dalla figlia, che gli ha permesso di dare un importante avviso ai cittadini. Rebecca Staffelli, nota influencer e speaker radiofonica, di recente ha condiviso con i suoi follower l’esperienza vissuta in prima persona.

A conferma del fatto che bisogna sempre avere gli occhi aperti, in qualsiasi circostanza, la ragazza ha raccontato di aver rischiato di cadere in una trappola ben architettata. Quel giorno si trovava in compagnia della madre per un pranzo domenicale in Via Paolo Sarpi a Milano, dove è avvenuto il tentativo di truffa per opera di quello che all’apparenza sembrava un comune ragazzino in cerca di informazioni.

Come avviene la truffa della cartina

Il giovane ragazzo si è avvicinato al tavolo delle due donne con una cartina geografica in mano. A quel punto ha appoggiato la cartina sul cellulare di Rebecca, che si trovava sul tavolo. Dal momento che, fortunatamente l’influencer conosceva già questo trucco, è riuscita a cogliere immediatamente le cattive intenzioni dello sconosciuto.

Così ha rimosso subito la cartina accartocciandola e ha invitato il ragazzino ad uscire. Pochi attimi in più e il ladro sarebbe riuscito nell’intento, scappando via dopo la richiesta di informazioni, riprendendosi la cartina insieme al telefono. Per evitare di cadere in certi tranelli, bisognerebbe sempre tenere il proprio smartphone al sicuro in tasca o in borsa, senza mai lasciarlo incustodito.