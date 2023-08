News Test d’intelligenza difficilissimo: chi ha la precedenza? Se lo risolvi sei un genio Di Ambra Ferri - 12

L’indovinello di oggi è alla portata di tutti, patentati e non, eppure ha a che fare con le macchine. Solo i veri geni trovano la soluzione.

Osservando l’immagine, sapresti dire quale macchina si deve spostare per prima per sbloccare il traffico? All’apparenza può sembrare una domanda semplice, ma in realtà rispondere è molto più complicato di quanto si pensi.

Non serve avere la patente per trovare la soluzione, basta ragionarci a fondo e fare delle ipotesi. Se capisci subito quale macchina deve spostarsi per prima, sappi che sei un fuoriclasse.

È capitato a tutti i guidatori di trovarsi in un ingorgo d’auto, o di osservarlo da lontano. Sono situazioni comuni a cui ci si fa l’abitudine, ma uscirne può essere molto complicato. Infatti, bisogna capire chi deve muoversi per primo, senza creare ulteriori ingorghi.

Le regole del Codice della strada

Quando c’è molto traffico e ci si ritrova a un incrocio può crearsi molta confusione tra i guidatori. Bisogna sempre rispettare il codice della strada, ma quando prende sopravvento il panico può diventare difficile farlo. Il test di oggi riguarda le macchine, ma per risolverlo è necessario solo un po’ di intuito. Anche i bambini possono trovare la soluzione, che non è scontata come si pensa. La situazione è molto complicata: c’è un ingorgo autostradale e bisogna capire chi deve muoversi per primo.

Di solito, chi è a destra ha la precedenza, ma nel caso presentato nell’immagine, nessun veicolo ha la destra libera. Nel caso tutti abbiano la destra occupata, il veicolo che può spostarsi per primo è quello che arriva con molto anticipo e che quindi può muoversi per primo. Chi si trova nel centro dell’ingorgo, invece, deve rifarsi alla “prudenza di fatto”: in questo specifico caso chi arriva da destra deve fermarsi per fare passare il veicolo in movimento. Dopo aver rinfrescato il Codice della strada, provate a mettervi alla prova con il test proposto oggi. Qual è l’auto che deve muoversi per prima?

Sciogliere l’ingorgo: la soluzione

La prima a muoversi in retromarcia sarà quella di colore arancione, ossia la numero 5. Di seguito, si deve muovere allo stesso modo l’auto azzurra numero 4. In questo modo potranno passare le macchine numero 6 e 7, quindi quella verde e quella viola, che avranno la destra libera.

Sarà poi il turno della vettura rossa, la numero 3, che può proseguire per la sua strada insieme a quella gialla, la numero 2, e infine la bianca con il numero 1. Ora che la strada è libera, quelle che inizialmente avevano fatto retromarcia (la numero 5 e la numero 6) potranno tornare in strada. E tu eri riuscito a trovare la soluzione? Risolvere questo test non era affatto facile, eppure seguendo le regole del Codice della strada l’ingorgo si è sciolto. Se volete mettervi ancora alla prova, ecco un altro quiz che fa per voi.