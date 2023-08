News Un uomo improbabile nella vita di Elisabetta Canalis: ecco con chi è stata beccata | Impensabile! Di Mia Lonigro - 10

La vita privata di Elisabetta Canalis di nuovo al centro del gossip italiano: un uomo impensabile nel suo passato.

Elisabetta Canalis, ex velina e showgirl italiana, ha sempre attirato l’attenzione del pubblico con il suo fascino e talento. La sua carriera ha avuto una progressione costante, portandola a collaborare con importanti programmi televisivi e sfilare sulle passerelle di prestigiosi eventi di moda. Ma dietro il glamour delle luci dei riflettori, si nasconde una vita privata avvolta nel mistero, con flirt segreti che nessuno conosceva, fino ad ora.

Nata a Sassari nel 1978, Elisabetta ha iniziato la sua carriera lavorando come modella, ottenendo presto un contratto per Mediaset che l’ha portata a diventare una delle veline del programma cult “Striscia la Notizia.” Questa esperienza le ha aperto molte porte, e ben presto ha partecipato a diversi show televisivi di successo, dimostrando non solo bellezza ma anche talento e simpatia.

Ma dietro il sorriso brillante c’era una Elisabetta riservata, capace di mantenere privati alcuni aspetti della sua vita. Uno dei suoi flirt più noti è stato con l’affascinante George Clooney, uno dei volti più amati di Hollywood. La loro relazione ha fatto scalpore e attirato l’attenzione dei media di tutto il mondo, portando Elisabetta a trasferirsi a Los Angeles, dove ha sognato di costruire una famiglia accanto all’attore.

Tuttavia, il destino aveva altre carte in serbo per lei. Elisabetta Canalis ha avuto una figlia, Skyler, frutto della sua unione con Brian Perri, un chirurgo ortopedico statunitense. Nonostante i progetti di un futuro insieme, la coppia ha recentemente deciso di separarsi. Elisabetta ha preferito mantenere questa notizia riservata, probabilmente per proteggere sua figlia dai riflettori dei media e rispettare la sua privacy.

Il nuovo amore di Elisabetta Canalis

Recentemente, la vita amorosa di Elisabetta ha fatto nuovamente parlare di sé a causa di una relazione con Georgian Cimpeanu, un campione di kickboxing rumeno cresciuto in Italia. I due sono stati paparazzati insieme durante bellissime vacanze in Sardegna, accompagnati anche da Skyler e amici intimi. Nonostante sia evidente la loro complicità, Elisabetta è stata molto discreta riguardo alla loro relazione, preferendo tutelare sua figlia e la sua intimità.

Tra i vari flirt segreti di Elisabetta Canalis, ce n’è stato uno davvero improbabile tornato prepotentemente alla ribalta. Si tratta niente di meno che di Marracash. Nel 2015, proprio il rapper ha fatto dichiarazioni divertenti e sarcastiche riguardo al suo avvicinamento alla showgirl, strozzato poi dall’arrivo dell’attore hollywoodiano George Clooney.

Le dichiarazioni di Marracash

Marracash ai microfoni di Alessandro Cattelan ha deciso di svelare questo succulento gossip: “C’è stato un periodo in cui flirtavo con la Canalis, ci scambiavamo messaggi, e mi sentivo un f*go pazzesco. Gli amici volevano farmi una statua. Praticamente, ero diventato l’eroe del quartiere. Una volta mi fa: ‘Questo weekend devo andare con un mio amico al Lago, la settimana prossima ci becchiamo’… Domenica i titoli dei giornali: ‘Colpaccio Clooney’… Lì ho capito che c’è sempre qualcuno più famoso e più ricco di te!”.

Nessuna risposta da parte di Elisabetta che sebbene sia davvero una celebrità cerca tutelare il suo privato. Tuttavia, diverso tempo fa aveva confessato a Chi il suo sentimento dopo aver chiuso la relazione con Clooney: “Chiudere una storia è complicato, cercare di ignorare il dolore è sbagliato, perché poi è una cosa che va a toccarti sempre più in profondità. E io non volevo più affrontare il mondo in quel momento: sono umana anch’io!”.