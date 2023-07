News Mangiare vegano in vacanza: ecco le app da non perdere per trovare sempre il posto giusto Di Marina Drai - 10

Sei vegano o vuoi avvicinarti alla cucina vegana? Ecco le applicazioni più utili da usare anche in vacanza.

Spesso viene denigrata, ma la cucina vegana è ricca di ricette buonissime che aspettano solo di essere provate. Oggigiorno sempre più persone si stanno avvicinando a questo tipo di dieta, spinte dalla volontà di proteggere il pianeta e rispettare principi etici saldi.

La cucina vegana esclude dalla dieta tutti i prodotti animali, come carne, pesce, uova, latte, formaggi e latticini. I vegani scelgono questo tipo di alimentazione per motivi etici, ambientali o in alcuni casi di salute.

Seguire una dieta vegana porta molti benefici, per esempio riduce il rischio di malattie cardiache, ictus, cancro e diabete, e può aiutare a perdere peso o mantenere il peso forma. Soprattutto, è una dieta più sostenibile per l’ambiente.

Se avete intenzione di cambiare le vostre abitudini alimentari e avvicinarvi a questo tipo di cucina, assicuratevi di sapere bene come procedere per bilanciare i nutrienti, eventualmente fatevi seguire da un esperto di nutrizione e soprattutto comunicatelo al vostro medico.

App per la cucina vegana

Tra le applicazioni più utili per seguire una dieta vegana c’è Veganuary, un’app gratuita che offre un’ampia varietà di ricette vegane, oltre a informazioni utili su questo tipo di dieta. C’è poi Happy Cow, un’app che aiuta gli utenti a trovare ristoranti vegani e vegetariani nella loro zona, molto utile quando si è in vacanza. L’app consente anche di registrare i locali che si sono visitati, di tenere traccia delle esperienze passate e di condividere i propri consigli con gli altri utenti.

Segnaliamo poi Abillion, un’app che aiuta le persone a trovare e provare prodotti vegani e cruelty-free in tutto il mondo. Abillion è un’ottima risorsa per le persone che sono interessate a vivere uno stile di vita vegano o cruelty-free, è facile da usare e consente di trovare rapidamente e facilmente prodotti vegani e cruelty-free nella zona in cui ci si trova.

Non rinunciare alle tue abitudini

Un’altra applicazione molto utile è Veg-Out!, particolarmente adatta a chi si avvicina per la prima volta a questo tipo di alimentazione. Oltre a consigliare piatti e ricette, l’applicazione segue l’utente nel suo percorso per avvicinarsi alla cucina vegana, consente di tenere traccia dei progressi e monitora il consumo giornaliero di verdure.

Un’altra applicazione molto utile è Is It Vegan?, che leggendo il codice a barre di un prodotto ci informa se è vegano oppure no. È un’applicazione molto comoda, soprattutto quando siamo in vacanza all’estero e non riusciamo a leggere correttamente le etichette. Se avete in programma una vacanza in giro per il mondo, non abbiate paura di dover rinunciare alla vostra dieta: ci sono tante applicazioni che possono aiutarvi a seguire il vostro stile di vita.